Хотел идти на "СВО" убивать земляков, но отговорила жена: как выглядит избранница предателя Батурина

Актер в браке более 20 лет и воспитывает сына

Актер Юрий Батурин, родившийся в Украине, в молодости переехал в Москву и стал звездой российских фильмов и сериалов. Когда началась полномасштабная война, он перестал общаться с родителями, которые поддерживают ВСУ, и даже хотел отправиться на "СВО", чтобы убивать земляков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена предателя, которая отговорила его идти на фронт. Мы узнали некоторые факты из жизни Ирины Батуриной.

Как выглядит жена путиниста Юрия Батурина

Актер Юрий Батурин родился в Кировоградской области, а образование получил в театральном училище Днепропетровска. Там Батурин работал в местном театре юного зрителя, начиная первые шаги в своей карьере.

Юрий Батурин родился в Украине, но карьеру строил в России

Но оставаться в Украине актер не захотел и отправился покорять Москву. Юрий стал студентом РАТИ-ГИТИСа, попал на работу в театр "Ленком", но ушел из него из-за низкой заработной платы. Чтобы выжить в Москве, Батурину пришлось работать барменом в ресторане, которым владела Алла Пугачева.

Юрий Батурин с женой Ириной в молодости

В этом заведении он и познакомился со своей женой Ириной, которая на тот момент работала моделью. Девушка пролила сок на дорогое покрытие бильярдного стола и оставила в ресторане визитку, чтобы заплатить за ущерб. Но Юрий взял вину на себя, а по номеру на визитке связался с Ириной и пригласил ее на свидание.

Жена предателя Ирина Батурина

После третьего свидания актер попросил у родителей Ирины ее руки и сердца, в 1997 году они сыграли свадьбу. Несмотря на то, что они несколько раз были на грани развода, пара смогла сохранить отношения и вместе более 20 лет.

Юрий Батурин женился на Ирине в 1997 году

О супруге предателя известно немного. Как рассказывал сам Батурин, когда у него были проблемы с работой и деньгами, его жена владела Домом Моды и определенный период содержала их семью. Потом Ирина стала личным директором и администратором мужа, вскоре дела актера пошли в гору.

Как выглядит жена Юрия Батурина

Долгое время супруги мечтали о ребенке, но Ирине не удавалось забеременеть. Но в 2013 году у них появился сын Богдан. Сейчас Юрий вместе с женой и ребенком живут в Москве, он продолжает заниматься актерской деятельностью. У сына путиниста с рождения были проблемы со здоровьем, ему пришлось пережить несколько операций.

Предатель Юрий Батурин вместе с женой и сыном

Что касается гражданской позиции, то несмотря на то, что Юрий родился и вырос в Украине, где во время войны находятся его родители, он не просто поддерживает путинский режим, но готов отправиться на фронт убивать украинцев.

Предатель в интервью росСМИ заявил, что дважды хотел добровольцем пойти на так называемую "СВО", но его отговорила жена. Первый раз Ирина, по его словам, не отпустила его, объяснив свою позицию тем, что на фронте холодно. А второй раз она сказала, что Россия начала наступление, поэтому нет необходимости сейчас ехать на фронт.

Батурин хотел идти на "СВО", но жена отговорила

Батурин заявил, что готов воевать за Россию, назвав ее своей родиной, но признался, что не хочет умереть глупо: "Мне не хочется умереть глупо – поперхнуться, оступиться. Хочется, чтобы моя смерть принесла пользу народу".

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена предателя Гоши Куценко. Актер с супругой воспитывают двоих дочерей и живут в гостевом браке.