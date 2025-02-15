Хотів йти на "СВО" вбивати земляків, але відговорила дружина: як виглядає обраниця зрадника Батуріна

Актор у шлюбі понад 20 років і виховує сина

Актор Юрій Батурін, який народився в Україні, в молодості переїхав до Москви й став зіркою російських фільмів та серіалів. Коли почалася повномасштабна війна, він перестав спілкуватися з батьками, які підтримують ЗСУ, і навіть хотів вирушити на "СВО", щоб вбивати земляків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина зрадника, яка відмовила його йти на фронт. Ми дізналися деякі факти із життя Ірини Батуріної.

Як виглядає дружина путініста Юрія Батуріна

Актор Юрій Батурін народився у Кіровоградській області, а освіту здобув у театральному училищі Дніпропетровська. Там Батурін працював у місцевому театрі юного глядача, починаючи перші кроки у своїй кар’єрі.

Юрій Батурін народився в Україні, але кар’єру будував у Росії

Але залишатися в Україні актор не захотів і подався підкорювати Москву. Юрій став студентом РАТІ-ГІТІСу, потрапив на роботу до театру "Ленком", але пішов з нього через низьку заробітну плату. Щоб вижити у Москві, Батуріну довелося працювати барменом у ресторані, яким володіла Алла Пугачова.

Юрій Батурін із дружиною Іриною в молодості

У цьому закладі він і познайомився зі своєю дружиною Іриною, котра на той момент працювала моделлю. Дівчина пролила сік на дороге покриття більярдного столу та залишила у ресторані візитку, щоб заплатити за завдану шкоду. Але Юрій взяв провину на себе, а за номером на візитівці зв’язався з Іриною та запросив її на побачення.

Дружина зрадника Ірина Батуріна

Після третього побачення актор попросив у батьків Ірини її руки та серця, у 1997 році вони зіграли весілля. Попри те, що вони кілька разів були на межі розлучення, пара змогла зберегти стосунки та разом понад 20 років.

Юрій Батурін одружився з Іриною в 1997 році

Про дружину зрадника відомо небагато. Як розповідав сам Батурин, коли у нього були проблеми з роботою та грошима, його дружина володіла Домом Моди й певний період утримувала їхню родину. Потім Ірина стала особистим директором та адміністратором чоловіка, незабаром справи актора пішли вгору.

Як виглядає дружина Юрія Батуріна

Довгий час подружжя мріяло про дитину, але Ірині не вдавалося завагітніти. Проте у 2013 році у них з’явився син Богдан. Нині Юрій разом із дружиною та дитиною живуть у Москві, він продовжує займатися акторською діяльністю. У сина путініста з народження були проблеми зі здоров’ям, йому довелося пережити кілька операцій.

Зрадник Юрій Батурін разом із дружиною та сином

Щодо громадянської позиції, то попри те, що Юрій народився і виріс в Україні, де під час війни перебувають його батьки, він не просто підтримує путінський режим, але готовий вирушити на фронт вбивати українців.

Зрадник в інтерв’ю росЗМІ заявив, що двічі хотів добровольцем піти на так звану "СВО", але його відмовила дружина. Вперше Ірина, за його словами, не відпустила його, пояснивши свою позицію тим, що на фронті холодно. А вдруге вона сказала, що Росія почала наступ, тому немає потреби зараз їхати на фронт.

Батурин хотів йти на "СВО", але дружина відмовила

Батурін заявив, що готовий воювати за Росію, назвавши її своєю батьківщиною, але зізнався, що не хоче померти безглуздо: Мені не хочеться померти безглуздо — поперхнутися, оступитися. Хочеться, щоб моя смерть принесла користь народу ".

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина зрадника Гоші Куценко. Актор із дружиною виховують двох дочок та живуть у гостьовому шлюбі.