Пропагандист навіть усиновив сина актриси Оксани Шелест

Оксана Шелест — українська модель та актриса, яка стала четвертою дружиною російського актора-путініста Володимира Машкова, якому в Україні за підтримку війни загрожує 10 років ув’язнення.

Знайомство Шелест і затятого прихильника агресії Путіна відбулося на початку 2000-х років у США, де Машков перебував на зйомках. На той момент він був одружений із російською журналісткою Ксенією Терентьєвою. Роман з українкою Оксаною розпочався в Америці та призвів до розлучення з Терентьєвою.

У 2007 році Володимир та Оксана одружилися та переїхали до США. Машков усиновив сина Оксани — Андрія, який народився в Україні в першому шлюбі Шелест.

До речі, Шелест — це прізвище колишнього чоловіка актриси, про дівоче нічого невідомо. Як невідома і дата народження жінки, і в якому місті вона народилася на батьківщині. Згідно з різними джерелами, рік народження Оксани варіюється: в одному вказано 1977-й, в іншому — 1979-й, а в третьому — 1980-й. РосЗМІ ж пишуть, що українка молодша за чоловіка-путініста на 22 роки.

Через кілька років подружнього життя з’явилися чутки про розлад у сім’ї, і 2010 року пара офіційно розлучилася. Але Андрій Шелест категорично заперечує розлучення подружжя.

Оксана продовжила займатися модельним бізнесом та дизайном одягу, володіючи власним брендом та модельним агентством у США. В цей час жінка веде непублічний спосіб життя, і подробиці про її діяльність та особисте життя маловідомі. Машков продовжує зніматися у пропагандистських фільмах у РФ. Нещодавно одесити помстилися зірці серіалу "Ліквідація".

Син Шелест народився 1995 року, пізніше вступив до кадетського училища в Москві. У 2013 році вступив до військового училища в Рязані, в результаті опинився в морському спецназі Тихоокеанського флоту. Володимир Машков відвідував названого сина неодноразово під час навчання.

Нагадаємо, що у попередньому шлюбі у Машкова з’явилася донька Марія. Вона стала відомою актрисою у Росії, але засудила вторгнення в Україну і навіть відмовилася від батька.