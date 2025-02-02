Тезка? Що відомо про Зеленську, яка "замутила" з російським блогером-мовчуном Мілохіним

Киянка має багато шанувальників у соцмережах

Українська блогерка Дарина Зеленська нещодавно "засвітилася" в компанії популярного російського блогера Дані Мілохіна, який у 2022 році намагався в’їхати в Україну. Пара разом знімає відеоконтент для багатомільйонної аудиторії в соціальних мережах.

Дарина Зеленська народилася 21 жовтня 2004 року у Києві. У серпні 2019 року, під час навчання у школі, дівчина створила сторінку у ТікТок, а потім стала однією з найвідоміших людей на платформі.

З президентом України Володимиром Зеленським Дарину пов’язує лише прізвище. Рідній дочці голови держави Олександрі зараз 20 років, і вона зовсім не захоплюється блогерством.

Дарина Зеленська: що про неї відомо

Інформації про дівчину не так багато. У ТікТок блогерка публікує короткі ролики, на яких танцює сама або в компанії друзів під запальні пісні, включаючи російські. Та й віддає перевагу Дарина в житті говорити російською мовою. На момент публікації цього матеріалу на акаунт Зеленської в ТікТок підписано 2,4 мільйона осіб.

Дарина Зеленська зараз живе у Дубаї, активно розвиває свій блог. Вона багато подорожує, при цьому у 2023 році блогерка відвідувала рідний Київ.

Відео з танцем Дарини Зеленської на Хрещатику:

В Інстаграмі блогерка показує своїй аудиторії розкішне життя: люксові речі, брендові авто, дорогі ресторани та елітні курорти. Згадок про війну в рідній країні Зеленська не має.

"Роман" із росіянином Мілохіним

На початку 2025 року Даня Мілохін, який також зараз живе в ОАЕ, почав активно постити у своєму ТікТок спільні танці із Зеленською, які набирають мільйонні перегляди. Після чого росЗМІ почали писати, що у блогера з’явилася дівчина-українка.

Підігріла чутки й сама Дарина, коли в соцмережах виклала кілька "ніжних" кадрів із російським блогером.

Що каже Даня Мілохін про війну в Україні

Через два дні після початку повномасштабного вторгнення РФ російський блогер закликав своїх шанувальників "не шукати винних". Коли Мілохін перебував у США, він під час стріму заспівав гімн України, через що на нього зі звинуваченнями у зраді накинулися російські пропагандисти.

Через страх перед владою Мілохін не повертається на батьківщину: голова Ліги безпечного інтернету в Росії Катерина Мізуліна попросила Міноборони РФ відправити блогера до армії. У лютому 2024 року Мілохін показав свою сутність, коли вийшов на ринг проти блогера з Індії з російським прапором.