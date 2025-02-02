Однофамилица? Что известно о Зеленской, "замутившей" с российским блогером-молчуном Милохиным

Киевлянка имеет много поклонников в соцсетях

Украинская блогерша Дарина Зеленская не так давно "засветилась" в компании популярного российского блогера Дани Милохина, который в 2022 году пытался въехать в Украину. Пара вместе снимает видео-контент для многомиллионной аудитории в социальных сетях.

Дарина Зеленская родилась 21 октября 2004 года в Киеве. В августе 2019 года, во время учебы в школе, девушка создала странице в ТикТок, а затем стала одной из самых известных людей на платформе.

С президентом Украины Владимиром Зеленским Дарину связывает лишь фамилия. Родной дочери главы государства Александре сейчас 20 лет и она совсем не увлекается блогерством.

Дарина Зеленская: что о ней известно

Информации о девушке не так много. В ТикТок блогерша публикует короткие ролики, на которых танцует сама или в компании друзей под зажигательные песни, включая российские. Да и предпочитает Дарина в жизни говорить на русском языке. На момент публикации этого материала на аккаунт Зеленской в ТикТок подписано 2,4 миллиона человек.

Дарина Зеленская сейчас живет в Дубае, активно развивает свой блог. Она много путешествует, при этом в 2023 году блогерша посещала родной Киев.

Видео с танцем Дарины Зеленской на Крещатике:

В Инстаграме блогерша показывает своей аудитории роскошную жизнь: люксовые вещи, брендовые авто, дорогие рестораны и элитные курорты. Упоминаний о войне в родной стране у Зеленской нет.

"Роман" с россиянином Милохиным

В начале 2025 года Даня Милохин, который также сейчас живет в ОАЭ, начал активно постить в свой ТикТок совместные танцы с Зеленской, которые набирают миллионные просмотры. После чего росСМИ начали писать, что у блогера появилась девушка-украинка.

Подогрела слухи и сама Дарина, когда в соцсетях выложила пару "нежных" кадров с российским блогером.

Что говорит Даня Милохин о войне в Украине

Через два дня после начала полномасштабного вторжения РФ российский блогер призвал своих поклонников "не искать виноватых". Когда Милохин находился в США, он во время стрима спел гимн Украины, из-за чего на него с обвинениями в предательстве набросились российские пропагандисты.

Из-за страха перед властями Милохин не возвращается на родину: глава Лиги безопасного интернета в России Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ отправить блогера в армию. В феврале 2024 года Милохин показал свою сущность, когда вышел на ринг против блогера из Индии с российским флагом.