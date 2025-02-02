Однофамилица? Что известно о Зеленской, "замутившей" с российским блогером-молчуном Милохиным
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Киевлянка имеет много поклонников в соцсетях
Украинская блогерша Дарина Зеленская не так давно "засветилась" в компании популярного российского блогера Дани Милохина, который в 2022 году пытался въехать в Украину. Пара вместе снимает видео-контент для многомиллионной аудитории в социальных сетях.
Дарина Зеленская родилась 21 октября 2004 года в Киеве. В августе 2019 года, во время учебы в школе, девушка создала странице в ТикТок, а затем стала одной из самых известных людей на платформе.
С президентом Украины Владимиром Зеленским Дарину связывает лишь фамилия. Родной дочери главы государства Александре сейчас 20 лет и она совсем не увлекается блогерством.
Дарина Зеленская: что о ней известно
Информации о девушке не так много. В ТикТок блогерша публикует короткие ролики, на которых танцует сама или в компании друзей под зажигательные песни, включая российские. Да и предпочитает Дарина в жизни говорить на русском языке. На момент публикации этого материала на аккаунт Зеленской в ТикТок подписано 2,4 миллиона человек.
@zelenska.darina
🖤♬ Maps jersey remix - VIP
@zelenska.darina
🎀♬ original sound - 🎧🎵
@zelenska.darina
this song is a vibe♬ No Bad Vibes - Jazzy & KILIMANJARO
Дарина Зеленская сейчас живет в Дубае, активно развивает свой блог. Она много путешествует, при этом в 2023 году блогерша посещала родной Киев.
Видео с танцем Дарины Зеленской на Крещатике:
@zelenska.darina
🫂♬ original sound - Jay
В Инстаграме блогерша показывает своей аудитории роскошную жизнь: люксовые вещи, брендовые авто, дорогие рестораны и элитные курорты. Упоминаний о войне в родной стране у Зеленской нет.
"Роман" с россиянином Милохиным
В начале 2025 года Даня Милохин, который также сейчас живет в ОАЭ, начал активно постить в свой ТикТок совместные танцы с Зеленской, которые набирают миллионные просмотры. После чего росСМИ начали писать, что у блогера появилась девушка-украинка.
@danya_milokhin
🌸🫂♬ original sound - Kay.lyrics
Подогрела слухи и сама Дарина, когда в соцсетях выложила пару "нежных" кадров с российским блогером.
Что говорит Даня Милохин о войне в Украине
Через два дня после начала полномасштабного вторжения РФ российский блогер призвал своих поклонников "не искать виноватых". Когда Милохин находился в США, он во время стрима спел гимн Украины, из-за чего на него с обвинениями в предательстве набросились российские пропагандисты.
Из-за страха перед властями Милохин не возвращается на родину: глава Лиги безопасного интернета в России Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ отправить блогера в армию. В феврале 2024 года Милохин показал свою сущность, когда вышел на ринг против блогера из Индии с российским флагом.