"Нас держат в плену": российскому блогеру Дане Милохину отказали во въезде в Украину (видео)

Известный своими скандальными выходками Милохин расстроился, что не попал в Киев

В воскресенье, 9 января, еще один российский деятель культуры оказался в "черном" списке Службы безопасности Украины. На этот раз въезд запретили популярному в Tik-Tok и Instagram блогеру Данилу Милохину, который ранее был оштрафован "Роскомпотребнадзором" за появление на музыкальной премии в платье.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на посты блогера в соцсетях.

По словам Милохина, он добирался до Украины с несколькими пересадками. Рейса в Киев ему пришлось ждать пару лишних часов. После этого его продержали в зале ожиданий, пока правоохранители решали, что делать дальше.

По итогу, 20-летнюю звезду соцсетей попросили покинуть страну и запретили дальнейший въезд на украинскую территорию. В своих инста-сториз Милохин заявил, что его посчитали "врагом", а потому "развернули обратно".

Одна из его последних публикаций в интернете — это обрезанное фото с надписью "грусть". Судя по всему, оно сделано уже во время рейса из Украины.

Так Милохин отреагировал на запрет въезда в Украину

Интересно, что публикуя непосредственно фото в Instagram, блогер заявил, что готов уже быть следующим президентом. Вероятно, это отсылка к тому, что глава украинского государства Владимир Зеленский пришел в политику из шоу-бизнеса.

Многие подписчики Милохина радостно встретили подобное заявление, но нашлись и недовольные. Также в комментариях можно найти тех, кто доволен, что блогера не пустили в Украину. Среди них — и активист Сергей Стерненко.

Интересно, что конкретной причины, по которой Даню Милохина не пустили в Украину, не сообщается. При этом и о его поездках в Крым, из-за чего россиянам чаще всего отказывают во въезде, также неизвестно. Однако во время участия в шоу "Ледниковый период" Милохин назвал Крым "летающим городом", при этом признав его российским.

К слову, в своих последних сториз блогер публиковал фото с названием города Киева, при этом указав неправильную его транслитерацию — на российский манер. При этом геоотметки, сделанные в Украине, написаны правильно — Kyiv.

Отметим, что Данил Милохин родился в 2020 году. Он является одним из самых популярных тиктокеров России. За свою короткую жизнь он успел посидеть на наркотиках и якобы успешно слезать с иглы. В 2019 году парень начал карьеру блогера, что и принесло ему огромную популярность.

Сейчас Милохин пытается строить карьеру певца. Кроме сольных композиций, у него также имеются дуеты с Тимати и Джиганом, МуммиТроллем, а также Николаем Басковым. Стоит добавить, что Даня Милохин является хорошим другом исполнителя Моргненштерна, которому также запрещен въезд в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне инцидента с блогером СБУ отказала во въезде в Украину еще одному россиянину — актер пытался попасть на съемки.