Российский телеканал заставили поплатиться за "гей-пару" Киркорова и Давы в эфире

“Брачные" игры Киркорова и Давы привели к штрафам.

Россия не самая толерантная страна в отношении ЛГБТ-сообществ. И новый штраф за пропаганду ЛГБТ, который "выписали" одному из российских телеканалов только подтверждает это.

Как сообщает телеграм-канал Super.ru, телеканал МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. А вообще каналу грозила приостановка вещания на три месяца.

Причиной неприятностей стала скандальная "Премии МУЗ-ТВ", которая прошла еще в июне. На мероприятии Филипп Киркоров и Дава изображали гей-пару, а блогеры Милохин и Синяк пришли в платьях, поэтому Роскомнадзор и начал проверку, ведь по подобное можно показывать только после 23:00 и с пометкой 18+.

Филипп Киркоров и Дава на Премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров и Дава на Премии МУЗ-ТВ

Даня Михохин на Премии МУЗ-ТВ

Напомним, что 24 июня российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" Министерства культуры Украины. Причиной такого решения стали заявления Киркорова о поддержке аннексии Крымского полуострова Россией, а также концерты в оккупированном Крыму. После этого артист заявил, что гордится тем, что он попал в этот список.

Но 27 июня Киркоров "исчез" из этого списка, а в СБУ заявили о выяснении дополнительных обстоятельств.

Но после своего "возвращения" в Украину Киркоров заявил, что таким образом украинцы "протянули России соломинку дружбы".