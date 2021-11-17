Укр

Российский телеканал заставили поплатиться за "гей-пару" Киркорова и Давы в эфире

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Телеканал оштрафовали на кругленькую сумму Новость обновлена 17 ноября 2021, 13:23
Телеканал оштрафовали на кругленькую сумму

“Брачные" игры Киркорова и Давы привели к штрафам.

Россия не самая толерантная страна в отношении ЛГБТ-сообществ. И новый штраф за пропаганду ЛГБТ, который "выписали" одному из российских телеканалов только подтверждает это.

Как сообщает телеграм-канал Super.ru, телеканал МУЗ-ТВ оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. А вообще каналу грозила приостановка вещания на три месяца. 

Причиной неприятностей стала скандальная "Премии МУЗ-ТВ", которая прошла еще в июне. На мероприятии Филипп Киркоров и Дава изображали гей-пару, а блогеры Милохин и Синяк пришли в платьях, поэтому Роскомнадзор и начал проверку, ведь по подобное можно показывать только после 23:00 и с пометкой 18+. 

Филипп Киркоров и Дава на Премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров и Дава на Премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров и Дава на Премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров и Дава на Премии МУЗ-ТВ
Даня Михохин на Премии МУЗ-ТВ
Даня Михохин на Премии МУЗ-ТВ

Напомним, что 24 июня российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" Министерства культуры Украины. Причиной такого решения стали заявления Киркорова о поддержке аннексии Крымского полуострова Россией, а также концерты в оккупированном Крыму. После этого артист заявил, что гордится тем, что он попал в этот список.

Но 27 июня Киркоров "исчез" из этого списка, а в СБУ заявили о выяснении дополнительных обстоятельств.

Но после своего "возвращения" в Украину Киркоров заявил, что таким образом украинцы "протянули России соломинку дружбы".

Теги:
#Скандал #Киркоров #Филипп Киркоров #Дава
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