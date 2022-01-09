"Нас тримають у полоні": російському блогерові Дані Мілохіну відмовили у в’їзді в Україну (відео)

Відомий своїми скандальними витівками Мілохін засмутився, що не потрапив до Києва

У неділю, 9 січня, ще один російський діяч культури опинився у "чорному" списку Служби безпеки України. Цього разу в’їзд заборонили популярному в Tik-Tok та Instagram блогеру Данилу Мілохіну, який раніше був оштрафований "Роскомспоживнаглядом" за появу на музичній премії у сукні.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на пости блогера у соцмережах.

За словами Мілохіна, він діставався України з кількома пересадками. Рейсу до Києва йому довелося чекати кілька зайвих годин. Після цього його протримали у залі очікувань, поки правоохоронці вирішували, що робити далі.

Зрештою 20-річну зірку соцмереж попросили залишити країну та заборонили подальший в’їзд на українську територію. У своїх інста-сторіз Мілохін заявив, що його сприйняли за "ворога", а тому "розвернули назад".

Одна з його останніх публікацій в інтернеті — це обрізане фото з написом "Сум". Зважаючи на все, воно зроблено вже під час рейсу з України.

Так Мілохін відреагував на заборону в’їзду до України

Цікаво, що публікуючи безпосередньо фото в Instagram, блогер заявив, що вже готовий бути наступним президентом. Ймовірно, це посилання на те, що глава української держави Володимир Зеленський прийшов у політику із шоу-бізнесу.

Багато підписників Мілохіна радісно зустріли таку заяву, але знайшлися й незадоволені. Також у коментарях можна знайти тих, хто радіє тому, що блогера не пустили в Україну. Серед них — і активіст Сергій Стерненко.

Цікаво, що конкретна причина, через яку Даню Мілохіна не пустили в Україну, не повідомляється. При цьому і про його поїздки до Криму, через що росіянам найчастіше відмовляють у в’їзді, також невідомо. Однак під час участі в шоу "Льодовиковий період" Мілохін назвав Крим "літаючим містом", при цьому визнавши його російським.

До речі, у своїх останніх сторінках блогер публікував фото з назвою міста Києва, при цьому вказавши неправильну його транслітерацію — на російський манер. При цьому геовідмітки, зроблені в Україні, написані правильно Kyiv.

Зазначимо, що Данило Мілохін народився у 2020 році. Він є одним з найпопулярніших тіктокерів Росії. За своє коротке життя він встиг посидіти на наркотиках та начебто успішно злізти з голки. У 2019 році хлопець розпочав кар’єру блогера, що й принесло йому величезну популярність.

Наразі Мілохін намагається будувати кар’єру співака. Крім сольних композицій, він також має дуети з Тіматі і Джиганом, МумміТроллем, а також Миколою Басковим. Варто додати, що Даня Мілохін є добрим другом виконавця Моргненштерна, якому також заборонено в’їзд до України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні інциденту з блогером СБУ відмовила у в’їзді в Україну ще одному росіянину — актор намагався потрапити на зйомки.