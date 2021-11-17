Російський телеканал змусили поплатитися за "гей-пару" Кіркорова та Дави в ефірі

"Шлюбні" ігри Кіркорова та Дави призвели до штрафів.

Росія не найтолерантніша країна щодо ЛГБТ-спільнот. І новий штраф за пропаганду ЛГБТ, який "виписали" одному з російських телеканалів, тільки підтверджує це.

Як повідомляє телеграм-канал Super.ru, телеканал МУЗ-ТВ оштрафували на 1 млн рублів за пропаганду ЛГБТ серед неповнолітніх. А взагалі каналу загрожує зупинення мовлення на три місяці.

Причиною неприємностей стала скандальна "Премія МУЗ-ТВ", яка пройшла ще в червні. На заході Філіп Кіркоров та Дава зображували гей-пару, а блогери Мілохін та Синяк прийшли у сукнях, тому Роскомнагляд і розпочав перевірку, адже за подібним можна показувати лише після 23:00 та з позначкою 18+.

Філіп Кіркоров та Дава на Премії МУЗ-ТВ

Філіп Кіркоров та Дава на Премії МУЗ-ТВ

Даня Міхохін на Премії МУЗ-ТВ

Нагадаємо, що 24 червня російського естрадного співака Філіпа Кіркорова було внесено до "чорного списку" Міністерства культури України. Причиною такого рішення стали заяви Кіркорова щодо підтримки анексії Кримського півострова Росією, а також концерти в окупованому Криму. Після цього артист заявив, що пишається тим, що він потрапив до цього списку.

Але 27 червня Кіркоров "зник" із цього списку, а в СБУ заявили про з’ясування додаткових обставин.

Але після свого "повернення" в Україну Кіркоров заявив, що таким чином українці "протягли Росії соломинку дружби".