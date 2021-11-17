Рус

Російський телеканал змусили поплатитися за "гей-пару" Кіркорова та Дави в ефірі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Телеканал оштрафували на кругленьку суму Новина оновлена 17 листопада 2021, 13:23
Телеканал оштрафували на кругленьку суму

"Шлюбні" ігри Кіркорова та Дави призвели до штрафів.

Росія не найтолерантніша країна щодо ЛГБТ-спільнот. І новий штраф за пропаганду ЛГБТ, який "виписали" одному з російських телеканалів, тільки підтверджує це.

Як повідомляє телеграм-канал Super.ru, телеканал МУЗ-ТВ оштрафували на 1 млн рублів за пропаганду ЛГБТ серед неповнолітніх. А взагалі каналу загрожує зупинення мовлення на три місяці.

Причиною неприємностей стала скандальна "Премія МУЗ-ТВ", яка пройшла ще в червні. На заході Філіп Кіркоров та Дава зображували гей-пару, а блогери Мілохін та Синяк прийшли у сукнях, тому Роскомнагляд і розпочав перевірку, адже за подібним можна показувати лише після 23:00 та з позначкою 18+.

Філіп Кіркоров та Дава на Премії МУЗ-ТВ
Філіп Кіркоров та Дава на Премії МУЗ-ТВ
Філіп Кіркоров та Дава на Премії МУЗ-ТВ
Філіп Кіркоров та Дава на Премії МУЗ-ТВ
Даня Міхохін на Премії МУЗ-ТВ
Даня Міхохін на Премії МУЗ-ТВ

Нагадаємо, що 24 червня російського естрадного співака Філіпа Кіркорова було внесено до "чорного списку" Міністерства культури України. Причиною такого рішення стали заяви Кіркорова щодо підтримки анексії Кримського півострова Росією, а також концерти в окупованому Криму. Після цього артист заявив, що пишається тим, що він потрапив до цього списку.

Але 27 червня Кіркоров "зник" із цього списку, а в СБУ заявили про з’ясування додаткових обставин.

Але після свого "повернення" в Україну Кіркоров заявив, що таким чином українці "протягли Росії соломинку дружби".

Теги:
#Скандал #Кіркоров #Філіп Кіркоров #Дава
Антон Поляков
Україна
Дивний таксист, загадковий метадон і скандал на похороні: що відомо про смерть Антона Полякова через 40 днів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Дивний таксист, загадковий метадон і скандал на похороні: що відомо про смерть Антона Полякова через 40 днів
Дата публікації
Категорія
На місці вбивства працювали співробітники різних відомств
На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі
Дата публікації
Категорія
На навчання вийдуть учні всіх класів
Дистанційка закінчилася: у Києві та Львові школярів повертають за парти
Дата публікації
Категорія
Українці можуть дізнатися про пункти вакцинації в режимі онлайн
Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі
Дата публікації
Категорія
Після затримання чоловіка оглянули медики.
З сокирою на поліцію: на Київщині затримали неадеквата, який погрожував підірвати будинок (фото, відео)