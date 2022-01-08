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Відомого російського актора видворили з України через Крим (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр із серіалу "Гурзуф".
Кадр із серіалу "Гурзуф".

В’їхати в Україну він не зможе протягом найближчих трьох років.

Російського актора театру та кіно В’ячеслава Чепурченка не впустили в Україну через відвідування ним Криму для зйомок у серіалі.

Про це повідомляє "Українська правда".

У держприкордонній службі розповіли, що 34-річний актор прилетів до Києва рейсом зі Стамбула. Він повідомив, що прибув на зйомки. Але прикордонна служба з’ясувала, що він раніше брав участь у зйомках російського серіалу в окупованому Криму. Чепурченку заборонили в’їзд на три роки та відправлять назад.

Окремо зазначається, що своє перебування у Криму актор заперечував.

Чепурченка не пустили в Україну

В’ячеслав Чепурченко знімався у таких російських кінокартинах як "Жуки" та "Жуки-2", "Кумир", "Скільки живе кохання", серіал "Гурзуф", "Молода гвардія" та інших.

Саме серіал "Гурзуф", вісім серій якого вийшли 2018 року, знімалися на території Південного берега Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що український продюсер Ігор Кондратюк вважає, що російські культурні діячі не повинні їздити в Україну на гастролі і заради заробітку. Так має бути до деокупації Криму та Донбасу. Виняток, на думку продюсера, має бути лише для тих, хто засудив агресію Росії.

Теги:
#Росія #Заборона #Актор #Українські прикордонники
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