Укр

Известного российского актера выдворили из Украины из-за Крыма (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр из сериала "Гурзуф". Новость обновлена 08 января 2022, 14:52
Кадр из сериала "Гурзуф".

Въехать в Украину он не сможет в ближайшие три года.

Российского актера театра и кино Вячеслава Чепурченко не впустили в Украину из-за посещения им Крыма для съемок в сериале.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В госпогранслужбе рассказали, что 34-летний актер прилител в Киев рейсом из Стамбула. Он сообщил, что прибыл на съемки. Но погранслужба выяснила, что он ранее принимал участие в съемках российского сериала в оккупированном Крыму. Чепурченко запретили въезд на три года и отправят обратно.

Отдельно отмечено, что свое пребывание в Крыму актер отрицал.

Чепурченко не пустили в Украину

Вячеслав Чепурченко снимался в таких российских кинокартинах как "Жуки" и "Жуки-2", "Кумир", "Сколько живет любовь", сериал "Гурзуф", "Молодая гвардия" и других.

Именно сериал "Гурзуф", восемь серий которого вышли в 2018 году, снимались на территории Южного берега Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский продюссер Игорь Кондратюк считает, что российские культурные деятели не должны ездить в Украину на гастроли и ради заработка. Так должно быть до деоккупации Крыма и Донбасса. Исключение, по мнению продюссера, должно быть только для тех, кто осудил агрессию России.

Теги:
#Россия #Запрет #Актер #Украинские пограничники
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