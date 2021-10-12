Игорь Кондратюк: В Украину не должны ездить российские артисты, которые поддержали действия страны-убийцы

Шоумен не исключает, что российские артисты приезжают в Украину при поддержке СБУ, Минкульта и Госпогранслужбы

Петиция продюсера, шоумена Игоря Кондратюка о запрете гастролей в Украине артистов из РФ набрала необходимые 25 тысяч голосов. Предложенный автором петиции запрет должен действовать до возвращения Крыма и восстановления Украиной контроля над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский – и дать ответ. Пока же свои ответы "Телеграфу" дал Игорь Кондратюк в ракурсе такой поддержки его петиции.

– О чем говорит такая поддержка Вашей инициативы обществом?

– О том, что это не только мое мнение. И я это знал. Ранее не раз читал в соцсетях мнения многих людей, которые не понимают, почему тому же Басте, к примеру, можно въезжать в Украину, а Киркорову – нельзя. Ведь оба совершили одинаковое правонарушение – посещали Крым не через территорию Украины. А также несли какую-то ахинею касательно его якобы российского статуса, брали участие в пропутинских движениях. Они оба должны быть персонами нон-грата для Украины, пока Крым снова не станет украинским, пока мы не вернем Донбасс.

– Какими могут быть или должны быть шаги украинской власти в данном направлении?

– Она должна запрещать всем российским артистам посещать Украину, пока РФ не вернет украденные территории. Исключение для тех, кто публично (и не сейчас, когда хочется проводить концерты в Украине, а с 2014 года) поддерживал нашу страну, говорил о том, что "Крымнаш" – это бред. Призывал одуматься, мол, "ребята, что мы делаем?!" Такие были, они пусть ездят. И, конечно, пусть приезжают к нам артисты из других стран. Мирных и порядочных. Но не российские, которые поддержали действия своей страны-убийцы.

– Что будете делать, если тему, как любит нынешняя власть, попытаются "заговорить"?

– Буду писать в соцсетях, обращаться к читателям. Власть, которая не слышит украинцев, не реагирует на запрос общества, не имеет обратной связи с гражданами, получает Майдан.

Власть должна быть адекватной. Она должна защищать нашу страну от внешнего агрессора. И недопуск сюда российских артистов, которые поддержали (молча или словами) агрессию Путина против Украины – это правильный шаг. Он непонятен только тем, у кого по логике – "единица" по 12-бальной системе. Или у кого есть свой интерес – заработать на таких гастролерах деньжат. Речь о концертных агентствах, которые возят таких "артистов", а также о тех, кто их "крышует". Возможно, это СБУ, Госпогранслужба, Минкульт.

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Игорь Кондратюк в сентябре рассказал "Телеграфу", что он не считает возможным выступления в Украине российских артистов, которые открыто поддерживали аннексию Крыма.

Также ранее он захейтил украинского телеведущего Никиту Добрынина за его участие в российском телепроекте "Холостяк" с рэпером Тимати, раскритиковал выступление Софии Ротару на Новой волне, а также высказался в сторону Филиппа Киркорова, который почему-то не понимал, как ему могли запретить въезжать на территорию Украины за поддержку аннексии Крыма Россией.

Также Игорь Кондратюк раскритиковал интервью со скандальной певицей Ани Лорак, гастролирующей и в России, и в Украине.