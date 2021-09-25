Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"

Известный телеведущий высказался о своей петиции о запрете концертов российских артистов в Украине

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который недавно прокомментировал "Телеграфу" визит президента Украины в США и ситуацию с COVID-19 в Украине и мире, создал 21 сентября петицию к президенту Украины за запрет концертов (гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах) российских артистов — граждан страны-агрессора.

Об этом и не только Игорь Кондратюк рассказал "Телеграфу".

- Петиция о запрете концертов всех российских артистов. Почему Вы? Почему власть не делала этого раньше (на уровне указа, закона) — ни при Порошенко, ни уже после?

- Я не знаю, почему власти считают возможным выступления российских артистов, которые поддерживали аннексию Крыма и регулярно посещают его с нарушением украинского законодательства (Баста), членов правящей в стране-агрессоре партии войны против Украины «Единая Россия» (Валерий Меладзе), или просто горячих сторонников президента соседнего государства, убийцы украинцев и оккупанта украинских земель Путина (Успенская). Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают.

Я считаю, что концерты таких антиукраинских персонажей — это плевок всем украинцам, кто хочет сохранения территориальной целостности страны. Так называемой «вате», любителям «совка» и сторонникам России, конечно, такое положение дел — по барабану. Мне — нет. Попробую, а вдруг до власти дойдет, что такое положение дел с концертами артистов из страны-агрессора — это политическое извращение.

Кстати, при Порошенко в 2017 году в Законе Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» было принято дополнение. Вот, например, статья 3: «Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и ее органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украина».

На мой взгляд, все перечисленные и другие гастролеры из страны-агрессора (я постоянно подчеркиваю, что Россия — страна-агрессор, а из страны-агрессора в принципе не может выходить культура, как из задницы не могут выходить фиалки!), Именно «создают положительный образ государства-агрессора». Но разве может господин Баканов (председатель СБУ Иван Баканов — ред.) понять суть закона? Судя по практике — нет... К слову, все эти «басты» при Порохе в Украину не приезжали: боялись.

- Есть ли смысл сделать подобную петицию (указ, закон) о запрете украинским артистам выступать на территории страны-агрессора? Не секрет, что многие из них, даже топовые, это периодически делают.

- На мой взгляд — есть. Но я — обычный гражданин, которому не нравится российская агрессия и сотрудничество с агрессором. Точнее, я такое сотрудничество считаю преступным. Не только артистов, но и в любой отрасли. Как говорит украинская пословица: «У хитрости мало достоинства».

- Поддерживаете ли связи с коллегами из России?

- Нет, не поддерживаю. С марта 2014-му я не интересуюсь российскими событиями и русскими. Потому что меня не интересует жизнь агрессоров и международных извращенцев. До окончания позорной оккупации Крыма и возвращения Украине контроля над восточной границей. Я не совершаю преступлений, и не люблю тех, кто это делает.

- Но результаты выборов в Госдуму вряд прошли вне Вашего внимания. Что скажете об этом? К чему готовиться Украине?

- После марта 2014-го года, после открытой военной агрессии России против Украины, мы должны всегда готовиться к худшему. Поскольку любой выброс мочи в мозги кремлевских неадекватов может снова привести к военным действиям. Пока преступник не наказан — от него можно ждать нового преступления. Спросите у юристов. А выборы? Какие, к черту, выборы при Путине? Не смешите...

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