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Субота, 10.04.2021
Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
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Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк

Росія – безмозглий гігантський динозавр, - Ігор Кондратюк
18:57 Сьогодні Телеграф

Один з найбільш відомих українських телеведучих і продюсерів Ігор Кондратюк у бліц- інтерв'ю "Телеграфу" розповів про найстрашніші загрози сьогодення – російську та коронавірусну.

 - Росія брязкає загрозливими заявами і зброєю у наших кордонів. Загострює ситуацію на Донбасі. Що відбувається і чому?

- Росія – безмозглий гігантський динозавр. Він небезпечний і невідомо що може утнути. До того ж це – перший агресор на українськй землі після Гітлера, і перший – з ядерною зброєю. Зрозуміло, що кремлівські совкодрочери таким силовим нагнітанням напруженості біля українських кордонів хочуть або досягти невідомої нікому агресивної політичної мети, або просто – розв’язати маленьку «войнушку».

Навіщо вони роздали російські паспорти маргіналам на неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей? Щоб мати можливість прийти озброєними до зубів «бурятам» і «захистити» цих новоявлених «росіян». Я пишу цю відповідь українською в тому числі тому, щоб ніяка тварюка з РФ раптом не захотіла прийти і захистити мене, «російськомовного» (а я таки прекрасно знаю російську!) від «укрофошиздів».

- Використання Ради нацбезпеки і оборони в новому статусі - як механізм для введення санкцій - чи правильно чинять Зеленський і Ко?

- Проросійську наволоч і колаборантів агресора і окупанта потрібно давити будь-якими засобами, і РНБО теж для цього підходить. Я хотів би, щоб СБУ та МВС на кожне засідання РНБО приносили вже завершені слідчими справи. А то все якось виглядає як імпровізація занепокоєних людей. Данілову – респект, але, боюсь, багато з того, про що було прийнято рішення, наші «вовчі» суди розвалять (якщо справи до них дійуть!). Але головне, чого я чекаю від РНБО – кроки по невпинному зміцненню захисту кордонів України та боєздатності ЗСУ, планування заходів з повернення тимчасово непідконтрольних та окупованих територій, і боротьба з проросійськими елементами у владі.

- Оцініть дії влади в ракурсі боротьби з третьою хвилею коронавіруса в цілому і вакцинацією - зокрема.

- Станом на квітень 2021 року країни, які масово вакцинуються, мають надію, що ця хвиля для них буде останньою. На жаль, попри багато заяв президента та очільника МОЗ, вакцинування у нас йде черепаховими темпами. В першу чергу – через нестачу вакцин. Я нещодавно був в Дубаї, і їхні антикоронавірусні заходи порівняно з нашими – набагато жорсткіші. До прикладу, поява на вулиці без маски – штраф майже 800 євро! Причому людей без масок (навіть вночі!) фіксують камери відеоспостереження. При цьому всі молли працюють, і там чимало людей. Тому навіть до вакцинації у ОАЕ – лише 1500 смертей від ковід при 10 млн населення! (смертність – 0,00015%!).

- Чи потрібен нам всеукраїнський локдаун?

- У нашої країни, на жаль, немає іншого виходу, якщо вона не може забезпечити ліжка з киснем для лікування усіх інфікованих. Працюйте дистанційно, якщо можете. Якщо ні – чекайте вакцинації…

Раніше Ігор Кондратюк розповів "Телеграфу" про своє нове шоу, суддівство в телепроектах та зазіхання росіян на український борщ.

Також Ігор Кондратюк поділився з "Телеграфом" очікуваннями від Володимира Зеленського, подробицями створення серіалу "Доброволець" і не тільки.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Все по темі:

Игорь Кондратюк, Росія, РНБО, Санкції, Коронавірус, Covid-19.
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