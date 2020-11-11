Некомпетентність Зеленського та його команди є небезпечною для країни, - Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк - один з найбільш відомих українських телеведучих і продюсерів. Він відкрито висловлює свою громадянську позицію і часто говорить про політику. У другій частині інтерв'ю "Телеграфу" Кондратюк розповів про боротьбу з коронавірусом в Україні, очікування від Володимира Зеленського, створення серіалу «Доброволець» і не тільки.

- Ви не тільки телеведучий і продюсер, але і кандидат біологічних наук. Оцініть з цієї точки зору таке явище як пандемія коронавірусу. Чому людство виявилося фактично не готове до цього? Як оцінюєте дії української влади? Чи можемо ми самі створити якісну вакцину, про випробування якої нещодавно заявляли голова МОЗ і президент Зеленський?

- Людство ніколи не готове до нового вірусу. Це ж очевидно. Хто дасть гроші на створення вакцини від невідомо чого?

Наша країна не є лідером в розробці таких вакцин. Через постійне протягом останніх 35 років катастрофічне недофінансування науки! Кажу вам як людина, яка має майже 20 років наукового стажу. І це при тому, що в Інституті молекулірної біології та генетики НАН України є кадри, які могли би продукувати такі розробки. Бо багато вчених цього та інших аналогічних інститутів країни працюють на закордонні гранти. І саме тому вчені ще не перевелись як клас в цій країні політиків-неуків!

Для прикладу далеко ходити не потрібно. Всі знають, що з так званого «ковідного фонду» гроші виділяють на дороги, серіали і МВС. Але скільки грошей виділено на нові лабораторії для дослідження вірусу? Мабуть - нуль гривень. От і відповідь на питання – чи розроблять наші вчені вакцину від Covіd-19. Може і розроблять, але далеко не першими. На жаль…

- Оцініть стан сучасного українського футболу. Як на ньому відбилася корона-криза?

- Пацієнт скоріше живий, ніж ні (посміхається). Коронавірус змусив наших грандів – "Динамо" та "Шахтар" – грати в Лізі Чемпіонів проти інспанських грандів – "Барселони" та "Реалу", відповідно, другими складами. І досить пристойно зіграли, а гірники ще й здобули перемогу в гостях.

Вірю, і завжди вірив (з 1971-го року!) в український футбол. Закінчиться війна, прогонимо агресора, і знову чемпіонат України буде конкурентним і цікавим. Хоча і зараз є великий прогрес в так званих сільських командах. Вихід в Прем’єр -лігу "Інгульця", "Колоса" та "Миная" сприяли буму в українській футбольній глибинці. А велику ріку, як відомо, народжують повноводні ручаї.

- Як вам європейські виступи наших клубів? На вашу думку - як далеко можуть пройти "Шахтар" і "Динамо"?

- Я бажаю обом нашим грандам вийти з групи в Лізі Чемпіонів. Це зробити буде вкрай складно, бо в суперниках - топ-клуби. Але мене влаштує і вихід у весняні матчі Ліги Європи: наберуть більше очок для таблиці національних коефіцієнтів.

- Спочатку ви, як і багато ініших вболівальників, досить різко відреагували на прихід екс-тренера "Шахтаря" - Мірчі Луческу - в "Динамо". Однак кияни стали грати у більш динамічний футбол і перемагати. Чи змінилася ваша позиція стосовно Луческу?

- Так, Мірча Луческу – вправний і титулований тренер, тут не посперечаєшся. Проте він у своєму житті стільки сказав поганого про "Динамо", що я в певній мірі розумію гнів ультрас. Хоча до слів та поведінки ультрас завжди потрібно ставитись скептично. Результати, якщо вони будуть – всіх хейтерів Містера заспокоять. В "Динамо" є багато талановитої молоді, і якщо Луческу їх розкриє – а це вже відбувається з Забарним, Супрягою, Нещеретом – то й за це фанати подякують колись непримиренному "ворогу". Який, нагадаю, вже під час війни поїхав з "Шахтаря" тренувати "Зеніт". І який до сих пір плутає Україну з Росією. Невже сиве волосся не додало йому розуміння, що війна – це погано? Я ж здивувався цьому призначенню, бо у світовому футболі тренерам не прийнято переходити у стан запеклого суперника.

- У жовтні на телеекрани вийшов спродюсований вами серіал «Доброволець». Чому зачепила саме ця тема? Які цікаві моменти були під час створення серіалу? Як оцінюєте реакцію на нього?

- Так склалися обставини, що мій продакшен отримав грант на виробництво серіалу «Доброволець», сценарій на який належав ICTV, і на якому він вийшов у жовтні цього року. Тема дуже актуальна – участь киянина-добровольця (головну роль зіграв актор Олег Шульга, який теж добровольцем пішов захищати країну, і прослужив в зоні АТО три роки) у війні на сході, і його адаптація до мирного життя після повернення з зони АТО. Але і в Києві він стикається з ворогами, з якими воював.

Історія правдива, як показує життя: періодично спливають затримання екс-сепаратистів, які були причетними до збройного конфлікту, і зараз вільно гуляють містами України. Ми створили гідний телепродукт. Проте я далекий від ейфорії, хоча канал вважає, що «Доброволець» мав непогані телепоказники. Абсолютно однозначно такі серіали і фільми, які піднімають болючу тему розпочатої Росією війни на Донбасі, участі в ній українських військових, добровольців, та іншої сторони – військ агресора та їхніх найманців - повинні бути. Це наша сучасна історія. Якщо нинішнє покоління митців її не покаже, далі буде все більше і більше міфів. Приклад другої світової війни – яскраве свідчення: чим далі від Перемоги, ти більше викривлених фактів і «побєдобєсія»

- Рік тому ви запропонували «формулу Кондратюка» для припинення війни на Сході України. Чи актуальна вона на даний момент? Чого не вистачає нашій владі (і минулій, і нинішній), щоб зрушити ситуацію з фактично мертвої точки?

- Моя «формула» (яка, нагадаю, стала моєю маленькою відповіддю на так звану «формулу Штайнмайєра») є актуальною і досі. Не лише для Донбасу, а й для повернення Криму. Зараз їхав і слухав у авто радіо НВ, і Сергій Притула проводив опитування якраз на тему виборів на непідконтрольних територіях – коли, на яких умовах, хто голосує і т.д. Так от, думка слухачів була схожа на мої думки, викладені у «формулі Кондратюка». Моя формула є ідеальною схемою повернення окупованих Донбасу та Криму в Україну на умовах держави Україна. Але всяку ідеальну схему майже неможливо реалізувати без маси умов. На жаль…

- У 2019-му, після обрання Зеленського президентом, ви казали, що чекаєте його перших кроків з надією і трохи з острахом. Що скажете через півтора року його правління? Чи залишилася надія, чи стало більше (менше) страхів?

- Некомпетентність Зеленського та його команди є небезпечною для країни. Провал його партії на місцевих виборах і конституційна криза зроблять найближчі місяці в Україні дуже політично гарячими. Не потрібно було йому стрибати у воду, не навчившись плавати! Нерозумно це. А для країни – нові випробовування, які не рухають її вперед.

- Високі результати ОПЗЖ та партії Шарія на місцевих виборах вас дивують?

- Більше злять , ніж дивують! Я не розумію існування партії, чий «лідер» переховується за кордоном, і живе, як кажуть, на гранти кремлівського агресора. Ганьба всім, хто голосував за цього медійного прохіндея. Його партія і партія ОПЗЖ – це колаборанти, і нехай читачі поцікавляться, як після другої світової війни країни Європи розібралися з колаборантами!

- Як ставитеся до масового походу представників шоу-бізнесу в світ політиків і чиновників? Якби вам запропонували такий варіант - яку посаду хотіли б (якби хотіли) зайняти?

- Мені пропонували. Але я не хочу займатися політикою. Не можна нею займатися, не знаючи предмету. Потрібно вчитися, і починати з менших рівнів, ніж Верховна Рада. Проте на останніх парламентських виборах багато «селебрітіз» це проігнорували. Я не вірю в неуків і вискочок у серйозних справах. А керувати країною без відповідного досвіду та знань, на харизмі, конвертувавши свою телепопулярність у високі посади – це дешево і є шляхом в нікуди. Безграмотність може вбити усіх нас, і нашу прекрасну країну. Залишаюсь оптимістом, хоча з кожним роком ним все бути все важче…

Автор: Андрій Пітонов

Фото з особистого архіву Ігоря Кондратюка