"Один асфальт в голові". Зеленський схвилював мережу згадкою асфальтованої України

Президент Володимир Зеленський згадав про "асфальтовану Україну", чим викликав хвилю критики в мережі.

Повідомлення Зеленського наводить прес-служба Офісу президента у Фейсбуці.

"Для нас важливо, щоб люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, бачили яка Україна: сучасна, асфальтована, мирна і безпечна", - сказано в повідомленні.

Експерт у сфері медіа та піару Михайло Голуб після цих слів назвав Зеленського "Володимиром Асфальтовічем"

Журналіст "Великого Києва" Максим Юр'єв нагадав про те, що будівництво доріг фінансується з "Коронавірусного фонду".

Додамо, що в коментарях до запису ОПУ тема Коронавірусного фонду зачіпалася досить часто.

"Каже той, хто закатав Коронавірусний фонд в асфальт. Людей вже жодна лікарня в місті не приймає"

"Асфальт! Більше асфальту! І "поребрик" побілити! Шоб красива!"

"Король асфальту. Сильно Донецьку допомогли заасфальтовані вулиці, сучасний аеропорт, стадіон та тюльпани?"

Також Зеленському нагадали, що на будівництво доріг пішли також гроші і з фонду для лікування онкохворих.

"Телеграф" також писав, що Яценюк і Злочевський поділять крісло прем'єра: в мережі обговорюють майбутнє України з приходом Байдена.