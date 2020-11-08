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Яценюк і Злочевський поділять крісло прем'єра: в мережі обговорюють майбутнє України з приходом Байдена

Яценюк і Злочевський поділять крісло прем'єра: в мережі обговорюють майбутнє України з приходом Байдена
Оновлено 00:30 Сьогодні Телеграф

На четверту добу після виборів у США стало відомо, що новим господарем Білого дому стане демократ Джо Байден. Володимир Зеленський та інші світові лідери тут же почали вітати новообраного президента Америки.

Українські користувачі Facebook почали активно обговорювати результати виборів у США і прогнозувати, як це позначиться на долі країни і чинних політичних гравців.

Деякі користувачі вважають, що перемога Байдена посилить позиції п'ятого президента Петра Порошенка, які неодноразово зустрічалися.
Втім, журналіст-міжнародник Ігор Соловей вважає, що найбільше від президентства Байдена в Україні виграє екс-прем'єр Арсеній Яценюк, який останнім часом почав повертатися в публічну політику.

Хто для України краще - Байден або Трамп?

Варто зазначити, що Яценюк оперативно привітав Байдена з обранням, назвавши його «великим другом України» і зазначив, що залишається вдячний йому за підтримку української нації «під час смертельної загрози над Україною».

На підтримку слів Ігоря Солов'я може свідчити пост прес-секретаря Яценюка Ольги Лаппо, яка зазначила, що у її шефа давні стосунки з Байденом. Свій пост Лаппо проілюструвала спільними фотографіями політиків.

«Під час однієї приватної бесіди Джо Байден сказав про Арсенія Яценюка, показуючи п'ять пальців правої долоні:« Серед іноземних лідерів у мене є тільки п'ять людей, яким довіряю, як Арсенію », - зізналася вона.

Яценюк і Байден

А ось журналіст і шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар нагадав про українця, який ближче інших пов'язаний з сім'єю Байдена. Мова про екс-міністра екології та власника холдингу Burisma Микола Злочевський. Син Байдена Хантер, як відомо, був членом ради директорів в Burisma. Навколо цієї фірми і прізвищ Злочевського і Байдена вибухнув гучний скандал, який переріс в розслідування. Дональд Трамп намагався використовувати цю історію під час передвиборної гонки, однак для нього це ледь не закінчилося імпічментом.

Злочевський

«Вангую, що наступним прем'єр-міністром України стане Микола Злочевський - державний діяч у вигнанні і підприємець геополітичного рівня. Нафтогаз буде приватизований, і він перетвориться на доньку інноваційної компанії БУРІСМА », - іронічно пише Сохар на своїй сторінці в Facebook.

Згадав він і про те, що Злочевський є власником магазину елітного чоловічого взуття, де можна купити туфлі зі шкіри страуса і крокодила: «Крокодилячі туфлі Zlocci стануть невід'ємною частиною уніформи всіх державних службовців, депутатів усіх рівнів, членів наглядових рад, а також членів ОТГ. Для вищого керівного складу буде відновлено страус-стайл-шуз».

Орест Сохар

Раніше «Телеграф» розпитав експертів щодо головних висновків американських виборів - і перспектив для України, хто б не став новим господарем Білого дому.

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Все по темі:

Арсений Яценюк, США, Джо Байден, Микола Злочевський.

Автор:

Телеграф
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