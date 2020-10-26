"Зелений човен" пішла на дно: чому "фішечки" Зеленського не спрацювали і що чекає "Слугу народу" і Україну в цілому

Минулі 25 жовтня місцеву вибори залишили більше питань, ніж відповідей. Чи можна говорити про те, що вони розділили Україну? Які можуть бути наслідки? Що буде тепер з «слугами» і монобольшінством? Що Зеленському та Єрмаку робити далі? Відповіді на ці непрості питання читайте в нашій статті.

Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань відзначає: «Я б не ставив питання, що вибори розділили Україну. Ми завжди шукаємо «зраду». Вибори скоріше показали ту тенденцію, про яку і раніше говорили експерти. Яку показували всі передвиборчі опитування. А саме - посилення ролі місцевих еліт. Саме вони здобули перемогу в багатьох містах (нехай навіть з імовірним другим туром в деяких з них). Садовий у Львові, Труханів в Одесі, Кернес у Харкові, Бойченко в Маріуполі, Філатов в Дніпрі, Кличко в Києві. І їх відповідні партії - в міськрадах ».

Олексій Гарань зізнався, що не може назвати всіх цих людей позитивними героями. Більш того - бачить проблеми, пов'язані з феодалізацією стани.

«Але загальна тенденція - НЕ поляризації по лінії схід-захід, а протиставлення по лінії місцеві еліти - центр. Реформа децентралізації дала більше можливостей місцевим громадам, збільшила бюджети, підняла ціну виборів », - пояснює експерт.

За його словами, в загальнонаціональному масштабі вибори стали поражнеім «слуг». Результати - слабкі. Вибори мера практично скрізь програні, представництво в місцевих радах буде невелика.

«У ситуації є плюси і мінуси, - вважає Олексій Гарань. - Плюси в тому, що немає монополізації влади в країні. Після парламентських виборів-2019 це стало загрозою на центральному рівні. Але вже тоді експерти передбачали, що буде «розповзання» фракції «Слуга Народу». Так і сталося. Тепер же «слуги» остаточно втратили монополію: місцева влада буде балансувати центр. Але тут є і загрози. Та ж боротьба з пандемією. Я вважаю, що центральна влада повинна йти на більш жорсткі карантинні заходи. Але напередодні виборів вона на це не зважилася, а тепер ресурсів ще менше ».

Аналізуючи результати місцевих виборів в ракурсі політики на національному рівні, професор прогнозує, що позиції президента стануть ще слабшими.

«Зеленський і його команда стануть орієнтуватися на різні ситуативні союзи. Як всередині своєї неоднорідною фракції, так і з іншими політсилами, - вважає Олексій Гарань. - Буде зростати роль Коломойського, Ахметова, місцевих еліт. А це означає, що час для важливих реформ - упущено. Потрібно було спочатку займатися не «фішечки», а проведенням серйозних, у тому числі непопулярних реформ. А зараз, коли більшість розповзається, можливості звужуються. Зеленський повторює помилки попередників. У Ющенка, Януковича, Порошенко - теж спочатку була підтримка у Верховній Раді. Вони могли б проводити реформи. Але не стали ... Загалом, буде більше балансів ".

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький звертає увагу на те, що Україна і до цих виборів не була особливо єдина. І це демонструють практично кожні вибори.

«Державна центральна влада нав'язує свою політичну волю, а не бореться з кризовими явищами. Плоди пожинаємо ми все, - підкреслює політтехнолог. - Також ми бачимо, що 25% проросійського населення нікуди не поділося. Виходів тут небагато: або ти його заганяєш в своєрідне гетто, як в 2014, або в тебе війна, а в декількох областях будуть «рулити» політики, які фінансуються росіянами. Це не поділ України, це - недалекоглядна політика нашої влади, причому не тільки сьогоднішньої ».

На думку Олексія Голобуцького, "купірувати такі проблеми в нашій нинішній ситуації можна або радикально (заборонивши проекти типу ОТЗЖ, на що влада не готова), або - давши їм можливість« дерибанити »Україну поряд з усіма. Щоб вони зрозуміли, що краще годуватися в складі України, ніж працювати на Кремль ".

«Після виборів почнеться серйозний тиск на Зеленського, - каже політтехнолог. - Наприклад, щоб переформатував уряд, давши туди доступ представникам політсил, які показали хороший результат на місцевих виборах. Все це на тлі корона-кризи і порожнього бюджету посилить турбулентність і може закінчитися перевиборами Верховної Ради. Тим більше, що нинішній парламент не відображає політичну ситуацію на даний момент ... Якби я вірив, що Зеленський і Єрмак стратегічно мислять, а б міг передбачити якісь їхні дії ... Але вони діють тактично, лише реагуючи на події. Швидше за все - будуть шукати якусь жертву, щоб «навісити» провали. Не виключаю, що Зеленський і зовсім «зіллє» партію "Слуга народу", запустивши новий проект ».

Політичний експерт Євген Магда вважає цікавим, яким в більшості облцентрів буде другий тур.

«За попередніми даними, тільки в одному обласному центрі до другого туру потрапляє представник правлячої партії, - зазначає експерт. - Думаю, що ситуація з місцевими виборами, коли все устаканиться, коли почнуть повноцінно працювати облради в новому складі, почне серйозно впливати на фракцію «Слуги народу». У ній чимало мажоритарників. І, звичайно, вони спробують вирішувати ті чи інші питання на місцевому рівні. Що буде непросто ».

За словами Євгена Магди, ряд експертів припускають створення нової коаліції. Він же вважає, що у Зеленського для подібних речей не вистачить політичного досвіду.

«Основною проблемою на сьогоднішній момент є навіть не у підведенні підсумків місцевих виборів. Хоч йде досить жорстка боротьба за результати волевиявлення. Упевнений, ми побачимо рекордну кількість недійсних бюлетенів - через те, що інформаційна робота в цьому напрямку була проведена на недостатньому рівні. Але, підкреслюю, зараз пріоритетом для всієї країни (включаючи новообрані місцеві влади) буде боротьба з COVID-19. Динаміка розвитку хвороби є серйозною небезпекою для тисяч українських громадян. І відсутність виразної державної стратегії є надзвичайно великою проблемою. Куди більшою, ніж будь-які протиріччя в місцевих радах », - вважає Євген Магда.

Координатор організації «СтопТеррор», волонтер Семен Кабакан не вважає, що ці вибори поділяють України.

«З моєї точки зору, подібні твердження, - це наратив, напрацьований в Кремлі. Ще за часів Януковича людей намагалися ділити на сорти », - нагадує Семен Кабакан.

На його думку, ці вибори показали, що успішна реформа децентралізації, яку впровадили при попередній владі, стала успіхом для місцевого самоврядування. За минулі п'ять років воно змогло переконати жителів міст і ОТГ, що може відповідати на запит суспільства, зазначає експерт.

«Провал« слуг »був передбачуваний. Це результат профнепридатність і дилетантизму. Це результат того, що «відосікі» не працюють, і людям потрібні реальні дії, а не вигаданий Голобородько. Фактично «зелена човен» пішов на дно. З моєї точки зору, ці вибори поставили крапку в політичній кар'єрі Зеленського і його прихильників », - резюмує Семен Кабакан.

Автор: Андрій Пітонов