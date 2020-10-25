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Екзит-пол на виборах мера Львова: перші результати

Екзит-пол на виборах мера Львова: перші результати
Оновлено 22:51 Нд, 25 Жовтень 2020 Телеграф Андрій Садовий и Олег Синютка

25 жовтня відбулися вибори мера у Львові і інших містах України. Незважаючи на низьку явку, вже з'явилися перші результати екзитполів.

Місцеві вибори в Україні: екзит-пол онлайн
Згідно екзит-пол студії Савіка Шустера, найбільше набрав діючий мер Андрій Садовий з об'єднання "Самопоміч" - у нього 41,12%. До другого туру з ним ймовірно потрапляє Олег Синютка від "Європейської солідарності" з 27,38%.

Решта кандидатів демонструють приблизно такі результати:

На виборах у львівська міськрада найбільше підтримки отримала партії "Європейська солідарність" і "Самопоміч", - 30,74% і 24,12% відповідно:

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Вибори, Андрій Садовий, Львів, Місцеві вибори.

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Телеграф
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