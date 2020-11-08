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Неділя, 08.11.2020
Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!
Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!
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Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!

Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!
08:11 Сьогодні Телеграф

Без перебільшення, Ігор Кондратюк - легенда українського телебачення. В першій частині великого інтерв'ю телеведучий та продюсер розповів "Телеграфу" про своє нове шоу, суддівство в телепроектах та зазіхання росіян на святе - український борщ!

"До критики відношусь абсолютно спокійно - вона допомогає жити і творити"

- Ігоре, ви 20 років вели програму «Караоке на майдані», де були також співавтором і продюсером. У минулому році вона закрилася. Чому це сталося - і чи можливе відродження «Караоке ...», нехай навіть у видозміненому форматі?

- Закінчився контракт з СТБ, а Новий канал не захотів. Мовляв – Кондратюк засидівся в Караоке. Та й показники програми вже не ті ( таки так! Але немає жодної програми, рейтинг якої би з роками не падав!). До того ж, канал хотів нову сітку неділі. Але і 20 років – це рекордна тривалість серед українських телешоу. Про що у мене є два дипломи від «Національного реєстру рекордів України»: найтриваліша програма і ведучий, який без перерви вів своє шоу. Я запропонував програму усім іншим великим каналам, але вони до сих пір думають... А я тим часом з 1 квітня цього року, на карантині, започаткував гру «Караоке на дивані» в Instagram. Тому бажаючі отримати народне визнання і виграти подарунки від ТМ «Королівський смак» - підписуйтесь на сторінку і надсилайте відео! 

Караоке на Майдані

- З кінця вересня на «5 каналі» виходить шоу «Кондратюк у понеділок». Як вийшло, що ви потрапили в даний проект? Чия була ідея?

- Я не міг не потрапити, бо назва програми зобов’язує (посміхається). Мені подзвонив генеральний директор 5-го каналу Володимир Межельський, і запропонував спробувати себе у безнадійному для українського телебачення форматі light night show. Я подумав місяць - і вирішив спробувати. Неполітичне вечірнє годинне ток-шоу з актуальними і цікавими співрозмовниками. Вечірній сеанс душевного полегшення після найважчого робочого дня тижня – понеділка.

- Які з випусків особливо запам'яталися - і чому? Як реагуєте на критику з цього приводу (в соцмережах вона таки є)?

- Соцмережі поки що в переважній більшості коментаторів – за мене і моїх гостей. Я до критики відношусь абсолютно спокійно: вона допомогає жити і творити. Тим паче, такий формат для мене, людини з 35-річним телевізійним стажем – новий. І я наразі не є ідеальним ведучим. Хоча ідеальних нема в принципі. Є телеведучі, і у кожного є свої глядачі/фанати. Якщо мені вдасться змусити бодай половину любителів «Караоке на майдані» дивитися «Кондратюк у понеділок» - це буде нереальний успіх!

Я б не виділяв нікого з гостей – мені дійсно всі цікаві. Проте після розмови буду слідкувати за намаганням Євгена Клопотенка занести борщ в перелік українських національних надбань! Маю надію – так воно і буде. Бо росіяни після Криму та Донбасу зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!!!

Євген Клопотенко про борщ

- Ви були суддею в "Х-факторі", "Україна має талант!". А суддею якого шоу хотіли б стати тепер?

- Я хотів би судити фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі! А якщо серйозно – то не так багато шоу, куди мене можуть покликати за суддівський стіл. Якщо від противного – кулінарні та танцювальні шоу – не для мене. Бути суддею Нацвідбору на Євробачення теж краще іншим представникам шоу-бізнесу, які більш в темі: або брали участь, або – готували учасників на цей конкурс. Залишаються Х-фактор, «Україна має талант!» та Голос. В останній беруть співаків та співачок. Отже залишаються – мої улюблені ХФ та УМТ. До слова, СТБ планував у січні 2021 знімати УМТ. Але з цими коронавіруснопандемічними проблемами невідомо – чи будуть, чи – ні.

"Я – за 100%-ий розрив відносин з Росією"

- Як, на ваш погляд, вплинули на український шоу-бізнес «карантин» для російських виконавців і не тільки (санкції) - і власне карантин через коронавірус?

- Після березня 2014-го року український шоу-бізнес повинен забути артистів країни-агресора. І карантин тут ні до чого! Агресор – вбивця, і не може нести культуру за означенням.

А живеться нашому шоу-бізнесу через карантинні обмеження кепсько. Є дослідження, що 2/3 своїх доходів наші артисти мають від концертної діяльності. А її, як відомо, майже немає….

- Чому в Україні на 7-му році війни з Росією все ще можливі заяви в стилі «мижебратья», потрібно співпрацювати, артисти - поза політикою - і так далі? Яка особисто ваша позиція щодо РФ в цілому і її керівництва зокрема? Чи потрібен нам «культурний» обмін, відродження економічних зв'язків і т.д.? Коли це все може стати можливим?

- Я не розумію, чому УСІМ українцям не зрозуміло, що в березні 2014 року відбулася військова агресія Росії проти України, в результаті якої окуповано Крим та розв’язана братовбивча війна на сході?

Таке нерозуміння деякими українцями цих очевидних речей можливе з двох причин: 1) низького інтелектуального рівня і 2) бажанням бути колаборантами, тобто – допомогати та виправдовувати агресора. Більше у мене пояснень немає. Я – за 100%-ий розрив відносин з Росією до звільнення Криму та виходу української армії на східні кордони країни. До тих пір я цю країну знати не хочу.

А щодо «культурного обміну», то повторю: агресор не може нести культуру в принципі. Вони нам не брати, бо брати не йдуть один на одного зі зброєю. Тамбовські вовки їм брати. 

- Яким чином можливо популяризувати Україну в очах самих українців? Лагідна українізація може мати сенс - і в якому вигляді? 

- Мені особисто не потрібна популяризація країни, в якій я народився та живу. Мені потрібно, щоб в цій країні був швидкий розвиток, щоб вона ставала сучасною, і рухалася в Європу семимильними кроками. Бо альтернативи європейському вибору не має жодна країна Європи. 

І я – за українізацію. Яка прописана в законі про мову. Може це тому, що я насправді – українець? Дивно звучить, погодься: шведизація Швеції!

Продовження інтерв'ю з Ігорем Кондратюком читайте на сайті найближчим часом.

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Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Игорь Кондратюк, Росія, Українська мова, Караоке на майдані.

Автор:

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