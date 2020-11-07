Професор відмовився читати лекцію українською та позбувся роботи: подробиці скандалу в Дніпрі

У Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" більше не працює професор, викладач курсу "Ціннісні компетентності фахівця", який відмовив на прохання студентів вести лекції державною мовою.

Про це повідав проректор університету Юрій Хоменко в коментарі ТСН.ua.

Зазначається, що професор написав заяву про звільнення за власним бажанням.

"Його не усували від викладання. Він прочитав скаргу, подумав і пішов з університету. Всі методичні матеріали у нього були українською мовою. Що там сталося між ним і студентами - інша справа. Тут нема про що говорити, тому що викладач звільнився", - розповів він.

Подробицями скандалу в Facebook поділилася мама студентки, яка попросила цього викладача вести лекції українською, надавши аудіодокази того, що сталося.

При цьому проректор університету заявив, що студенти самі часто просять перейти на російську мову.

"Є різні студенти, у нас 60% контингенту - студенти з Донбасу, більшість з них не проти викладання російською, викладачі завжди йдуть на поступки і викладають на тій мові, на якій просять", - заявив він.