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Професор відмовився читати лекцію українською та позбувся роботи: подробиці скандалу в Дніпрі

Професор відмовився читати лекцію українською та позбувся роботи: подробиці скандалу в Дніпрі
10:10 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

У Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" більше не працює професор, викладач курсу "Ціннісні компетентності фахівця", який відмовив на прохання студентів вести лекції державною мовою.

Про це повідав проректор університету Юрій Хоменко в коментарі ТСН.ua.

Зазначається, що професор написав заяву про звільнення за власним бажанням.

"Його не усували від викладання. Він прочитав скаргу, подумав і пішов з університету. Всі методичні матеріали у нього були українською мовою. Що там сталося між ним і студентами - інша справа. Тут нема про що говорити, тому що викладач звільнився", - розповів він.

Подробицями скандалу в Facebook поділилася мама студентки, яка попросила цього викладача вести лекції українською, надавши аудіодокази того, що сталося.

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При цьому проректор університету заявив, що студенти самі часто просять перейти на російську мову.

"Є різні студенти, у нас 60% контингенту - студенти з Донбасу, більшість з них не проти викладання російською, викладачі завжди йдуть на поступки і викладають на тій мові, на якій просять", - заявив він.

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Днипро, Міносвіти, виш.

Автор:

Телеграф
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