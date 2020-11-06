Росіянка організувала нарколабораторію під Києвом: попалася на хабарі слідчого

У Києві громадянка Росії організувала злочинне угруповання, що займалася виготовленням метдона. Попалася вона на хабарі начальника відділу Департаменту по боротьбі з наркозлочинністю.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, 59-річна громадянка РФ запропонувала полковнику поліції хабар в розмірі 85 тисяч доларів США.

Повідомляється, що злочинна група займалася виготовленням та збутом наркотичних засобів на території України, Росії та Білорусі. За допомогою хабара вона хотіла уникнути відповідальності за злочини, а заодно "відмазати" трьох своїх спільників.

Однак начальник відділу одразу ж звернувся до департаменту внутрішньої безпеки.

Під час передачі першої частини хабара в розмірі 22 тисяч доларів, її затримали.

Тепер зловмисниці доведеться відповідати не тільки за виготовлення і збут наркотиків, а й за спробу підкупу посадової особи Нацполіціі.