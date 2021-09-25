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Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"

Автор
Андрій Пітонов
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Автор
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Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк

Відомий телеведучий висловився про свою петицію щодо заборони концертів російських артистів в Україні

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, який нещодавно прокоментував "Телеграфу" візит президента України в США та ситуацію с COVID-19 в Україні та світі, створив 21 вересня петицію до президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на фестивалях та корпоративах) російських артистів — громадян країни-агресора.

Про це і не лише про це Ігор Кондратюк розповів "Телеграфу".

– Петиція щодо заборони концертів всіх російських артистів. Чому саме Ви? Чому влада не робила цього раніше (на рівні указу, закону) – ні при Порошенко, ні вже після? 

– Я не знаю, чому влада вважає можливим виступи російських артистів, які підтримували анексію Криму, і регулярно відвідують його з порушенням українського законодавства (Баста), є членами керівної в країні-агресорі партії війни проти України «Єдина Росія» (Валерій Меладзе), або просто палких прихильників президента сусідньої держави, вбивці українців та окупанта українських земель Путіна (Успенська). Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють.

Я вважаю, що концерти таких антиукраїнських персонажів – це плювок всім українцям, хто хоче збереження територіальної цілісності країни. Так званій «ваті», любителям «совка» і прихильникам Росії, звичайно, такий стан справ – по барабану. Мені – ні. Спробую, а що як до влади дійде, що такий стан справ з концертами артистів з країни-агресора – це політичне збочення.

До речі, при Порошенку у 2017-му році в Закон України «Про гастрольні заходи в Україні» було прийнято доповнення. Ось, наприклад, стаття 3: «Не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України».

На мій погляд, всі перераховані, та інші гастролери з країни-агресора (я постійно підкреслюю, що Росія – країна-агресор, а з країни-агресора в принципі не може виходити культура, як з дупи не можуть виходити фіалки!), саме «створюють позитивний образ держави-агресора». Але хіба може пан Баканов (голова СБУ Іван Баканов – ред.) зрозуміти суть Закону? Судячи з практики – ні… До слова, всі ці «басти» при Пороху в Україну не приїжджали: боялись.

– Чи є сенс зробити подібну петицію (указ, закон) про заборону українським артистам виступати на території країні-агресора? Не секрет, що багато з них, навіть топові, це періодично роблять.

– На мій погляд – є. Але я – звичайний громадянин, якому не подобається російська агресія і співпраця з агресором. Точніше, я таку співпрацю вважаю злочинною. Не лише артистів, а й у будь-якій галузі. Як каже українське прислів’я: «У хитрості мало гідності».

– Чи підтримуєте звʼязки з колегами з Росії?

– Ні, не підтримую. З березня 2014-го я не цікавлюсь російськими подіями та росіянами. Бо мене не цікавить життя агресорів і міжнародних збоченців. До закінчення ганебної окупації Криму, і повернення Україні контролю над східним кордоном. Я не чиню злочинів, і не люблю тих, хто це робить.

– Але ж результати виборів до Держдуми навряд пройшли поза Вашої уваги. Що скажете про це? До чого готуватися Україні?

– Після березня 2014-го року, після відкритої військової агресії Росії проти України, ми повинні завжди готуватися до гіршого. Оскільки будь-який викид сечі в мізки кремлівських неадекватів може знову привести до військових дій. Допоки злочинець не покараний – від нього можна чекати нового злочину. Спитайте у юристів. А вибори? Які, до чорта, вибори при Путіні? Не смішіть…

***

Раніше Ігор Кондратюк розповів "Телеграфу" про своє нове шоу, суддівство в телепроєктах та зазіхання росіян на український борщ.

Також Ігор Кондратюк поділився з "Телеграфом" очікуваннями від Володимира Зеленського, подробицями створення серіалу "Доброволець" і не тільки.

У бліц-інтервʼю "Телеграфу" у квітні 2021 року Ігор Кондратюк розповів про найстрашніші загрози сьогодення – російську та коронавірусну.

Теги:
#Баста #Ігор Кондратюк #Агресія РФ #Офіс президета
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
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Категорія
Ігор Кондратюк
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
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