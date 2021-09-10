Игорь Кондратюк: Прогнозирую, что вскоре придут времена, когда без полной вакцинации никуда тебя не пустят

Известный телеведущий высказал свое мнение о ходе вакцинации в Украине и оценил последние политические события

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк открыто выражает свою гражданскую позицию по самым злободневным темам. Он часто говорит о политике, о российско-украинской войне, а как кандидат биологических наук – еще и о ситуации с коронавирусом. О ключевых аспектах этих тем, включая визит президента Украины в США и ситуацию с COVID-19 в нашей стране и мире, Игорь Кондратюк пообщался с "Телеграфом".

– Визит президента Зеленского и украинского делегации в США: какие можно сделать основные выводы?

– Главный вывод касательно визита Зеленского в США – то, что он вообще состоялся. Особенно больших ожиданий по этому поводу у меня не было. Я понимаю, что Байден сейчас в сложной ситуации из-за вывода войск из Афганистана. Ну, а украинская власть ничего особо конструктивного не смогла предложить США, которые хотят от нас дальнейшего прогресса в реформах. А их новая власть делает через пень-колоду. Причем эти реформы нужны, прежде всего, Украине, а не США. И лишь реальное их внедрение могло бы как-то улучшить наши отношения.

– Что скажете о ситуации с "Северным потоком-2", запуск которого анонсируют уже в этом году?

– Что касается "Северного потока-2", то уже понятно, что он будет работать. И что Запад закрыл глаза на все риски. Это, конечно, странно и даже преступно с его стороны. Прагматизм вместе с пофигизмом, заигрыванием с Россией и высокомерным отношением к Украине. Впрочем, хорошее отношение к себе можем сделать лишь мы. Что касается нашей трубы как транзитного средства, то она, похоже, накрылась. Это была политика России, геополитическая война. Газ ведь – это оружие для России, кто бы что бы не говорил…. Нам же нужно увеличить свою добычу и закачивать запасы газа теперь с запада на восток, а не наоборот.

– Следует ли ожидать обострения российско-украинского противостояния?

– Российско-украинская война, ее подогрев зависит исключительно от России. Захотят – пойдут вперед, не захотят – не пойдут. Они на всю голову больные, как говорил еще Немцов. Что Путин, что вся верхушка кремлевская. И я подозреваю, что то же самое можно сказать о большинстве российского народа, зазомбированного телевидением, Путиным, его захватнической идеологией, в том числе по отношению к Украине. Так что тут иллюзий у меня нет. Нам нужно рассчитывать на себя и молиться, кто молится, и надеяться, кто надеется, на западную поддержку в случае эскалации. Нет ни одной причины такой эскалации не ожидать.

– Обостряется эпидемиологическая ситуация. В Украине всё больше заболевших. Как следует действовать власти?

– Я надеюсь, что в Украине будут вакцинировать население нарастающими темпами. Куда большими, чем сейчас. По состоянию на 10 сентября полностью вакцинированы от коронавируса всего 4,6 миллиона украинцев. Это очень мало. Власть провалила вакцинацию. Это уже ясно. Но нужно продолжать вакцинировать. Иного выхода для остановки пандемии нет. Ее не остановить локдаунами, так мы лишь остановим экономику. И еще больше ухудшим и без того сложную ситуацию.

Прогнозирую, что вскоре придут времена, когда без полной вакцинации никуда тебя не пустят. Как бы там ни шумели, ни протестовали на Западе люди, ничего не поделаешь. Лишь таким образом можно спасти жизни. К тому же, вакцинация не приводит к коллапсу медицинской отрасли (из-за переполненности ковидных отделений больными), к убийственным для экономики локдаунам.

Очень надеюсь, что коронавирус не мутирует так, что все вакцины, которые придуманы, которые у всех на слуху, которыми происходят вакцинация в Украине, станут неэффективными. А вероятность плохой мутации – существует.

– В этом месяце (27 сентября) отмечает день туризма. Вы – известный путешественник. Где побывали в этом году? Как изменился туризм в коронавирусных реалиях?

– В этом году я побывал в Болгарии, в Румынии (на матче нашей сборной в рамках чемпионата Европы). Чтобы попасть туда, хватило ПЦР-теста. Во всем мире ходят в масках, соблюдают дистанцию. Делают всё то, к чему и мы приучились за последние два года.

Недавно вернулся из США. Побывал в каньоне Антилопы, на севере Аризоны. Очень красивый. Но там, как и везде, – значительное падение посещений со стороны туристов. Гид сказал, что сейчас лишь 20% посетителей по соотношению с докоронавирусным периодом.

Услышать россиян можно было редко, что в Майами, что в Санто-Монике, что в Лас-Вегасе, где мы побывали в этот раз. Получается, сообщения о закрытии визовых центров США в РФ, о том, что РФ сама закрывается – соответствуют действительности.

Коронавирус, конечно, внес большой беспорядок и принес большой спад в туристическую экономику мира. И пока подъема особого не наблюдается. Хоть летать можно уже более свободно, чем, к примеру, в прошлом году.

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