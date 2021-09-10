Ігор Кондтратюк: Прогнозую, що незабаром прийдуть часи, коли без повної вакцинації нікуди тебе не пустять

Відомий телеведучий висловив свою думку про хід вакцинації в Україні та оцінив останні політичні події

Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк відкрито висловлює свою громадянську позицію по найбільш злободенне. Він часто говорить про політику, про російсько-українську війну, а як кандидат біологічних наук — ще й про ситуацію з коронавірусом. Про ключові аспекти цих тем, включаючи візит президента України в США і ситуацію з COVID-19 в нашій країні та світі, Ігор Кондратюк поспілкувався з "Телеграфом".

- Візит президента Зеленського та української делегації в США: які можна зробити основні висновки?

- Головний висновок щодо візиту Зеленського в США — те, що він взагалі відбувся. Особливо великих очікувань з цього приводу у мене не було. Я розумію, що Байден зараз у складній ситуації через виведення військ з Афганістану. Ну, а українська влада нічого особливо конструктивного не змогла запропонувати США, які хочуть від нас подальшого прогресу в реформах. А їх нова влада робить через пень-колоду. Причому ці реформи потрібні, перш за все, Україні, а не США. І лише реальне їх впровадження могло б якось поліпшити наші відносини.

- Що скажете про ситуацію з "Північним потоком-2", запуск якого анонсують вже в цьому році?

- Що стосується "Північного потоку-2", то вже зрозуміло, що він буде працювати. І що Захід заплющив очі на всі ризики. Це, звичайно, дивно і навіть злочинно з його боку. Прагматизм разом з пофігізмом, заграванням з Росією й зарозумілим ставленням до України. Втім, добре ставлення до себе можемо зробити лише ми. Що стосується нашої труби як транзитного засобу, то вона, схоже, накрилася. Це була політика Росії, геополітична війна. Газ адже — це зброя для Росії, хто б що б не говорив.... Нам же потрібно збільшити свою здобич і закачувати запаси газу тепер із заходу на схід, а не навпаки.

- Чи слід очікувати загострення російсько-українського протистояння?

- Російсько-українська війна, її підігрів залежить виключно від Росії. Якщо захочуть — підуть вперед, не захочуть — не підуть. Вони на всю голову хворі, як говорив ще Нємцов. Що Путін, що вся верхівка кремлівська. І я підозрюю, що те ж саме можна сказати про більшість російського народу, який зазомбували телебаченням, Путіним, його загарбницькою ідеологією, в тому числі стосовно України. Тож тут ілюзій у мене немає. Нам потрібно розраховувати на себе і молитися, хто молиться, й сподіватися, хто сподівається, на західну підтримку в разі ескалації. Немає жодної причини такої ескалації не очікується.

- Загострюється епідеміологічна ситуація. В Україні все більше хворих. Як слід діяти владі?

- Я сподіваюся, що в Україні будуть вакцинувати населення зростальними темпами. Куди більшими, ніж зараз. Станом на 10 вересня повністю вакциновані від коронавірусу всього 4,6 мільйона українців. Це дуже мало. Влада провалила вакцинацію. Це вже ясно. Але потрібно продовжувати вакцинувати. Іншого виходу для зупинки пандемії немає. Її не зупинити локдаунами, так ми лише зупинимо економіку. І ще більше погіршимо й без того складну ситуацію.

Прогнозую, що незабаром прийдуть часи, коли без повної вакцинації нікуди тебе не пустять. Як би там не шуміли, не протестували на Заході люди, нічого не поробиш. Лише таким чином можна врятувати життя. До того ж вакцинація не призводить до колапсу медичної галузі (через переповненість ковідних відділень хворими), до убивчих для економіки локдаунів.

Маю велику надію, що коронавірус не мутує так, що всі вакцини, які придумані, які у всіх на слуху, якими відбувається вакцинація в Україні, стануть неефективними. А ймовірність поганої мутації існує.

- У цьому місяці (27 вересня) відзначає день туризму. Ви — відомий мандрівник. Де побували в цьому році? Як змінився туризм в коронавірусних реаліях?

- Цього року я побував у Болгарії, в Румунії (на матчі нашої збірної в рамках чемпіонату Європи). Щоб потрапити туди, вистачило ПЛР-тесту. У всьому світі ходять в масках, дотримуються дистанції. Роблять все те, до чого і ми привчилися за останні два роки.

Нещодавно повернувся з США. Побував в каньйоні Антилопи, на півночі Аризони. Дуже красивий. Але там, як і скрізь, — значне падіння відвідувань з боку туристів. Гід сказав, що зараз лише 20% відвідувачів по співвідношенню з докоронавірусним періодом.

Почути росіян можна було рідко, що в Маямі, що в Санта-Моніці, що в Лас-Вегасі, де ми побували цього разу. Виходить, повідомлення про закриття візових центрів США в РФ, про те, що РФ сама закривається — відповідають дійсності.

Коронавірус, звичайно, вніс великий безлад і приніс великий спад в туристичну економіку світу. І поки підйому особливого не спостерігається. Хоч літати можна вже більш вільно, ніж, наприклад, торік.

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