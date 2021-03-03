"Молодой, красивый и бесчестный": Кондратюк разругал Добрынина за участие в российском шоу

Украинский шоумен и бывший участник проекта "Холостяк" Никита Добрынин стал ведущим на российском одноименном проекте, где будет помогать выстраивать новые отношения рэперу Тимати.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который всегда отрицательно высказывался об участии отечественных звезд в различных проектах в России, раскритиковал Добрынина за его выбор.

"Молодой, талантливый и бесчестной - это же лучше, чем просто молодой и талантливый, - подумав он ... своей задницей ...", - написал продюсер у себя на странице в Facebook.

В комментариях подписчики Игоря в основном поддерживают его.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, почему украинский шоу-бизнес совершает сделки с росТВ.