Никита Добрынин подался на заработки в Россию: искал невесту для фаната Путина Тимати

Экс-"холостяк" Никита Добрынин, который сравнил своего будущего сына с манго, стал ведущим реалити-шоу на российском телеканале ТНТ "Холостяк" с рэпером и основателем лейбла Black Star Тимати (наст. имя Тимур Юнусов).

Об этом стало известно из анонсов, с которыми поделились авторы проекта на официальном аккаунте "Шоу "Холостяк"" в Инстаграме.

"Ведущим нового сезона шоу Холостяк станет бывший украинский "холостяк" Никита Добрынин. Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати. Помогут ли его советы Тимуру Юнусову определиться с выбором, смотрите с 14 марта по воскресеньям в 19.00 в эфире", - говорится в соцсети. Также было опубликовано пару совместных снимков украинского ведущего и российского рэпера.

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Стоить напомнить, что Тимати негативно относится к Украинской Революции Достоинства, что высказано в одной из его песен. В 2015 году рэпер написал песню, а позже выпустил клип на нее "Мой лучший друг - президент Путин", а во время президентских выборов в 2018 году был доверенным лицом президента России.

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Ранее бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова решила стать певицей и презентовала свою первую песню.