"Больше чем манго": Никита Добрынин сравнил своего будущего сына с фруктом (видео)

Герои реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин иДаша Квиткова проводят отпуск в Египте. Пара нежится под теплыми лучиками солнца и практически не вылезает из бассейна, расположенном на территории гостиничного комплекса. Только недавно беременная Дарья делилась милыми фотографиями с подписчиками, на которых демонстрировала округлившийся животик.
В сториз соцсети Инстаграм супруги выложили забавный ролик, где рассказали, что их сын уже размером с манго.
"Прикиньте наш пацан уже больше чем манго. Даша говорит, что он постоянно там веселится", - подписал видео Никита.
В подтверждение этому Квиткова разместила ролик, на котором малыш и правду "отрывается".
"Такая дискотека внутри. Каждый раз, когда слышит музыку", - подписала видео девушка.
Напомним, что о беременности победительницы девятого сезона "Холостяка" стало известно в январе. Малыш должен появился на свет в июле.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Никита Добрынин рассказал, что почувствовал, когда узнал о беременности своей любимой.