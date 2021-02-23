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"Плакал ли я?": Никита Добрынин рассказал о первой эмоции, когда он узнал, что станет папой

"Плакал ли я?": Никита Добрынин рассказал о первой эмоции, когда он узнал, что станет папой
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram Никиты Добрынина

Украинский ведущий Никита Добрынин, который должен стать отцом летом этого года, рассказал, что первым почувствовал, узнав о беременности своей жены Даши Квитковой.

Никита дал откровенное интервью для диджитального проекта #Сильный на YouTube-канале СТБ.

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"Я безумно был рад. Плакал ли я? Нет, я радовался... Я плакал, да? (переспросил Никита Дарью, которая находилась рядом - ред.) Я забыл (улыбается - ред.). Этот момент был настолько долгожданным, мы этого очень хотели. И оно не получилось вот так вот (делает щелчок пальцами - ред.). Когда с первого раза не получилось, естественно мы начали переживать и волноваться, и это был долгожданный момент. Поэтому да, я радовался, в какой-то момент плакал, но это какие-то просто сказочные чувства. Когда ты понимаешь, что это просто вселенский праздник, который неожиданно вот так вот включился. Радости, просто вот, нереальное количество", - рассказал журналистам Добрынин.

Смотрите соответствующий момент в интервью на 18:17 минуте - видео:

Напомним, что о беременности победительницы проекта "Холостяк" стало известно в январе. В преддверии Дня святого Валентина пара устроила гендер-пати, на которой узнали, что их молодая семья пополнится мальчиком.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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