Даша Квиткова рассказала, когда у них с Никитой Добрыниным родится ребенок: примерная дата

Герои 9 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова готовятся стать родителями.
13 февраля пара устроила гендер-пати, на которой узнали, что у них родится мальчик.
На своей странице в Инстаграме Даша активно осветляет свою беременность и делится со своими подписчиками различными деталями. В сторис девушка решила пообщаться с фанами и поотвечать на интересующие их вопросы.
Прямого вопроса о дате родов не было, но Квиткова решила сама рассказать о ней. Одна из ее подписчиц написала, что очень часто мальчики берут мамины гены, на что Даша ответила: "В июле проверим". Выходит, что малыш Добрынина и Квитковой появится летом.
Ранее, Даша писала, что находится на 18 неделе беременности и рассказала, какие изменения с ней происходят.
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Также, "Телеграф" писал, какой была реакция будущих родителей на пол малыша.