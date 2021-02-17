Даша Квиткова рассказала, когда у них с Никитой Добрыниным родится ребенок: примерная дата

Герои 9 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова готовятся стать родителями.

13 февраля пара устроила гендер-пати, на которой узнали, что у них родится мальчик.

На своей странице в Инстаграме Даша активно осветляет свою беременность и делится со своими подписчиками различными деталями. В сторис девушка решила пообщаться с фанами и поотвечать на интересующие их вопросы.

Прямого вопроса о дате родов не было, но Квиткова решила сама рассказать о ней. Одна из ее подписчиц написала, что очень часто мальчики берут мамины гены, на что Даша ответила: "В июле проверим". Выходит, что малыш Добрынина и Квитковой появится летом.

Ранее, Даша писала, что находится на 18 неделе беременности и рассказала, какие изменения с ней происходят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Также, "Телеграф" писал, какой была реакция будущих родителей на пол малыша.