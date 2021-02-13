Даша Квиткова и Никита Добрынин устроили вечеринку, на которой узнали пол малыша (видео)

В январе 2021 года во время отдыха на Мальдивах телеведущий Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова признались, что вскоре станут родителями. Будущая мамочка активно рассказывает своим подписчикам о своем состоянии и делится различными снимками и видео с беременных фотосессий.

13 февраля в преддверии дня всех влюбленных пара решила провести гендер-пати, во время которой и узнать пол Добрынина младшего или младшей. На своих страницах в Инстаграме Никита и Даша разместили ролик, на котором они лопают тот заветный шарик, в котором прячется ответ на вопрос "Мальчик или девочка".

Итак, в семье Добрыниных станет на одного мужчину больше - пара ждет рождения сына. Будущие родители не скрывали своих эмоций, искренне радуясь новости.

"Это сын" - подписала свой пост Даша Квиткова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова призналась, что старается не ограничивать себя в питании во время беременности и за 4 месяца набрала 3 килограмма.