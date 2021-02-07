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Беременная жена Никиты Добрынина показала заметно округлившийся живот (видео)

Беременная жена Никиты Добрынина показала заметно округлившийся живот (видео)
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-холостяк, телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова ждут своего первенца. Пара долго скрывала радостную новость, а в январе все же признались, что скоро станут родителями.

Даша активно осветляет свою беременность на своей страничке в Инстаграм - делится разными снимками, видео и деталями того, как протекает ее положение. 7 февраля девушка опубликовала короткий ролик с бекстейджа очередной фотосьемки, на котором показала уже очень округлившийся животик.

"Вообще не верю, что живот растет настолько быстро, я просто не успеваю" - подписала видео Квиткова, отметив, что не накладывала на него никаких фильтров.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Несколько дней до этой публикации, Даша писала, что находится на 17 неделе беременности.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Ранее, “Телеграф” писал, что Даша Квиткова призналась, что старается не ограничивать себя в питании во время беременности.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

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Беременность, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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