"На 70% были уверенны, что это мальчик": Даша Квиткова рассказала, как отреагировала на пол первенца

13 февраля, в преддверии дня святого Валентина, телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова провели гендер пати, на которой узнали пол будущего ребенка. У пары родится сын.

14 февраля на своей странице в Инстаграме Даша рассказала, что они были уверенны в том, что их первенец - это мальчик. Девушка отметила, что сначала они с Добрыниным думали, что у них будет девочка, но в какой-то день проснулись и поняли, что таки будет мальчик.

"Честно? Мы догадывались. На 70% были уверенны, что это мальчик. Не знаю, как это объяснить. В какой-то день проснулись и оба: нет, это точно будет сын, без вариантов" - пишет Квиткова.

Также, Даша добавила, что они уже выбрали имя для будущего ребенка, но раскрывать его пока не будут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Напомним, что новостью о беременности Квитковой пара объявила в конце января 2021 года во время отпуска на Мальдивах.

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова посоветовала посмотреть фильм "Как украсть небоскреб" с Беном Стиллером и Эдди Мерфию