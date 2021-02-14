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"На 70% были уверенны, что это мальчик": Даша Квиткова рассказала, как отреагировала на пол первенца

"На 70% были уверенны, что это мальчик": Даша Квиткова рассказала, как отреагировала на пол первенца
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

13 февраля, в преддверии дня святого Валентина, телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова провели гендер пати, на которой узнали пол будущего ребенка. У пары родится сын.

14 февраля на своей странице в Инстаграме Даша рассказала, что они были уверенны в том, что их первенец - это мальчик. Девушка отметила, что сначала они с Добрыниным думали, что у них будет девочка, но в какой-то день проснулись и поняли, что таки будет мальчик.

"Честно? Мы догадывались. На 70% были уверенны, что это мальчик. Не знаю, как это объяснить. В какой-то день проснулись и оба: нет, это точно будет сын, без вариантов" - пишет Квиткова.

Также, Даша добавила, что они уже выбрали имя для будущего ребенка, но раскрывать его пока не будут.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Напомним, что новостью о беременности Квитковой пара объявила в конце января 2021 года во время отпуска на Мальдивах.

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова посоветовала посмотреть фильм "Как украсть небоскреб" с Беном Стиллером и Эдди Мерфию

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 630

Все по теме:

Беременность, Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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