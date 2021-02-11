Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося

Беременная Даша Квиткова посоветовала лучший фильм для вечернего просмотра

Беременная Даша Квиткова посоветовала лучший фильм для вечернего просмотра
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф

Победительница романтического шоу "Холостяк-9" с Никитой Добрыниным - Даша Квиткова, которая делится с подписчиками главными новостями о своей беременности, порекомендовала один из самых лучших фильмов для вечернего просмотра под названием "Как украсть небоскреб".

"Погода для большой кружки какао, теплого пледа, мандарин и классных фильмов. Если ищите такой фильм, то я могу порекомендовать: "Как украсть небоскреб". Очень легкая комедия на вечер", - посоветовала блогер на своей странице в Инстаграме.

Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандарлорца": известная причина

Американский фильм "Как украсть небоскреб", или "Ограбление небоскреба" - криминальная кинокомедия 2011 года режиссера Бретта Ратнера. В ленте сыграли известные голливудские актеры, такие как Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Мэттью Бродерик, Кейси Аффлек, Теа Леони, Габури Сидибе, Алан Алда и Майкл Пенья.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Terebiko (@terebi_ko)

30 лет спустя: в сети вышел новый трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи (видео)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ömer Yalın Büyük (@filmmod)

По сюжету группа трудолюбивых парней узнает, что они стали жертвой схемы своего богатого работодателя и они сговариваются ограбить его многоэтажку.

Смотреть трейлер фильма "Как украсть небоскреб" - видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети был представлен новый трейлер американского боевика "Форсаж-9".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлеры, Даша Квиткова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
02 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
03 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
&quot;Да какой из тебя шоумен?&quot;: Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
"Да какой из тебя шоумен?": Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь