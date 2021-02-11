Беременная Даша Квиткова посоветовала лучший фильм для вечернего просмотра

Победительница романтического шоу "Холостяк-9" с Никитой Добрыниным - Даша Квиткова, которая делится с подписчиками главными новостями о своей беременности, порекомендовала один из самых лучших фильмов для вечернего просмотра под названием "Как украсть небоскреб".

"Погода для большой кружки какао, теплого пледа, мандарин и классных фильмов. Если ищите такой фильм, то я могу порекомендовать: "Как украсть небоскреб". Очень легкая комедия на вечер", - посоветовала блогер на своей странице в Инстаграме.

Американский фильм "Как украсть небоскреб", или "Ограбление небоскреба" - криминальная кинокомедия 2011 года режиссера Бретта Ратнера. В ленте сыграли известные голливудские актеры, такие как Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Мэттью Бродерик, Кейси Аффлек, Теа Леони, Габури Сидибе, Алан Алда и Майкл Пенья.

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По сюжету группа трудолюбивых парней узнает, что они стали жертвой схемы своего богатого работодателя и они сговариваются ограбить его многоэтажку.

Смотреть трейлер фильма "Как украсть небоскреб" - видео:

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