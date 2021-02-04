30 лет спустя: в сети вышел новый трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи (видео)

Новый трейлер американской комедии "Поездка в Америку 2" с популярным голливудским актером в главной роли Эдди Мерфи, который впервые за 20 лет был номинирован на премию Emmy-2020, опубликован стримингом Amazon Prime Video. Новый фильм является продолжением культовой киноленты 1988 года, которая собрала в прокате более 288 миллионов долларов при бюджете в 39 миллионов.

Режиссером сиквела стал Крэйг Брюэр.

Кроме Мерфи в картине снялись Арсению Холл, Джеймс Эрл Джонс, Жермен Фаулер, Лесли Джонс, Трэйси Морган, Уэсли Снайпс, Джон Эймос и другие.

По сюжету Аким вынужден вернуться в Соединенные Штаты, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын, наследник престола Замунды.

Премьера картины намечена на 5 марта 2021 года.

Ранее 58-летний американский актер Уэсли Снайпс рассказал, какую роль он исполнит во второй части кинокомедии.

Напомним, что кинокомпания Disney планирует выпустить продолжение фильма "Особняк с привидениями", главную роль в котором сыграл Эдди Мерфи. О дате выхода ленты не сообщается.