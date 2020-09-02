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"Особняк с привидениями" с Эдди Мерфи получит вторую жизнь: Disney готовит перезапуск

"Особняк с привидениями" с Эдди Мерфи получит вторую жизнь: Disney готовит перезапуск
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Disney снимет перезапуск фэнтезийной комедии Роба Минкоффа "Особняк с привидениями", главную роль в котором играл Эдди Мерфи.

Сценарий новой ленты напишет Кэти Дипполд ("Охотники за привидениями", "Копы в юбках").

О дате выхода не сообщается.

"Особняк с привидениями" 2003 года основан на популярном аттракционе парка "Диснейленд".

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В центре сюжета ленты оказываются супруги Джим и Сара Эверсы (Эдди Мерфи и Марша Томасон), которые работают риэлторами. Однажды они вместе с детьми отправились осматривать старинное поместье. Однако из-за непогоды героям пришлось здесь заночевать. Со временем Эверсы начали понимать, что в этом доме происходит нечто странное.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Дисней, Эдди Мерфи.

Автор:

Телеграф
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