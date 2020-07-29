Впервые за два десятка лет: Эдди Мерфи номинирован на премию Emmy 2020

Популярный голливудский актер и комик Эдди Мерфи впервые за 21 год номинирован на премию Американской Телевизионной академии - Emmy 2020.

Он вместе со своими коллегами будет претендовать на премию в качестве одного из ведущих популярной телепередачи Saturday Night Live.

Для Мерфи это уже пятая попытка получить престижную награду. В последний раз он боролся за нее в далеком 1999 году, после съемок в сериале "Пижама".

В программу Saturday Night Live Мерфи пригласили еще в средине 80-х годов, когда он находился на пике своей популярности.

Отметим, что для актера 2020 год оказался весьма удачным. Ему удалось привлечь к себе внимание учредителей ряда премий, среди которых номинация на "Золотой глобус 2020" за съемки в комедии "Меня зовут Долемайт".

В планах Мерфи возврат к роли африканского принца в продолжении популярной комедии "Поездка в Америку", оригинал которой вышел в 1988 году.

В отличие от многих церемоний, Emmy 2020 состоится вовремя - 20 сентября 2020 года. Проводить церемонию будет американский телеведущий Джимми Киммел.

О формате проведения церемонии вручения пока ничего не известно. Руководство Американской Академии телевидения в начале лета давало информацию, что она будет представлять собой комбинацию сценического и виртуального шоу.