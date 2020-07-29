Скачать
Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 28 июля: Кучма снова выходит из ТКГ, COVID-19 в Украине и мире
Итоги 28 июля: Кучма снова выходит из ТКГ, COVID-19 в Украине и мире
В столице ухудшилось качество воздуха
В столице ухудшилось качество воздуха
Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)
Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)
Надо было просто покормить: ученые "воскресили" бактерий, возрастом в 100 млн лет
Надо было просто покормить: ученые "воскресили" бактерий, возрастом в 100 млн лет

Впервые за два десятка лет: Эдди Мерфи номинирован на премию Emmy 2020

Впервые за два десятка лет: Эдди Мерфи номинирован на премию Emmy 2020
Обновлено 01:35 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Популярный голливудский актер и комик Эдди Мерфи впервые за 21 год номинирован на премию Американской Телевизионной академии - Emmy 2020.

Он вместе со своими коллегами будет претендовать на премию в качестве одного из ведущих популярной телепередачи Saturday Night Live.

Для Мерфи это уже пятая попытка получить престижную награду. В последний раз он боролся за нее в далеком 1999 году, после съемок в сериале "Пижама".

В программу Saturday Night Live Мерфи пригласили еще в средине 80-х годов, когда он находился на пике своей популярности. 

Отметим, что для актера 2020 год оказался весьма удачным. Ему удалось привлечь к себе внимание учредителей ряда премий, среди которых номинация на "Золотой глобус 2020" за съемки в комедии "Меня зовут Долемайт".

В планах Мерфи возврат к роли африканского принца в продолжении популярной комедии "Поездка в Америку", оригинал которой вышел в 1988 году. 

Венецианский кинофестиваль 2020: основная программа фестиваля

В отличие от многих церемоний, Emmy 2020 состоится вовремя - 20 сентября 2020 года. Проводить церемонию будет американский телеведущий Джимми Киммел.

О формате проведения церемонии вручения пока ничего не известно. Руководство Американской Академии телевидения в начале лета давало информацию, что она будет представлять собой комбинацию сценического и виртуального шоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эдди Мерфи, Emmy.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
02 Какие продукты вредны для пищеварения: топ-5 вкусностей
03 Итоги 28 июля: Кучма снова выходит из ТКГ, COVID-19 в Украине и мире
04 Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
05 Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 случаев нарушения &quot;тишины&quot;
Перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 случаев нарушения "тишины"
Ограничения на въезд в Евросоюз сохранят еще минимум на две недели
Ограничения на въезд в Евросоюз сохранят еще минимум на две недели
&quot;Продвигают свои интересы&quot;: Помпео обвинил Китай в поддержке Демократической партии
Помпео обвинил Китай в поддержке Демократической партии
Безопасный и эффективный: создан новый антисептик для рук из кукурузы
Безопасный и эффективный: создан новый антисептик для рук из кукурузы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь