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Венецианский кинофестиваль 2020: основная программа фестиваля

Венецианский кинофестиваль 2020: основная программа фестиваля
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Организаторы кинофестиваля объявили программу Венецианского кинофестиваля 2020, который пройдет с 2 по 12 сентября.

В этом году в основной конкурс вошли такие ленты, как "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Любовники" Николь Гарсии, "Новый порядок" Мишеля Франко, "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, и другие авторские картины международных постановщиков.

Также в различных внеконкурсных программах представлены следующие фильмы: "Мейнстрим" Джии Копполы, новый фильм Лава Диаса Genus Pan, "Мандибулы" Квентина Дюпье, "Любовь за любовью" Энн Хуэй, "Спортивная жизнь" Абеля Феррары, "Сальвадор — башмачник снов" Луки Гуаданьино, "Hopper/Welles" Орсона Уэллса и др.

В основной конкурс вошли:

  • "Между смертью", режиссер Хилал Байдаров

  • "Сестры Малакузо", режиссер Эмма Данте

  • "Мир грядущий", режиссер Мона Фастволд Лерче

  • "Новый порядок", режиссер Мишель Франко

  • "Любовники", режиссер Николь Гарсия

  • "Ночь в Хайфе", режиссер Амос Гитай

  • "Дорогие товарищи", режиссер Андрей Кончаловский

  • "Жена шпиона", режиссер Киеси Куросава

  • "Солнечные дети", режиссер Маджид Маджиди

  • "Фрагменты женщины", режиссер Корнел Мундруцо

  • "Мисс Маркс", режиссер Сузанна Никкьярелли

  • "Наш отец", режиссер Клаудио Ноче

  • "Ночь", режиссер Джанфранко Рози

  • "Снега больше не будет", режиссер Малгожата Шумовска

  • "Ученик", режиссер Чайтанья Тамхане

  • "А завтра весь мир", режиссер Юлия фон Хайнц

  • "Куда ты идешь, Аида?", режиссер Ясмила Жбанич

  • "Земля кочевников", режиссер Хлоя Чжао

Венецианский кинофестиваль-2020: кто будет судить все конкурсные программы

Как сообщалось ранее, фильм "Плохие дороги" Натальи Ворожбит вошел в конкурсную программу "Неделя критики" Венецианского фестиваля.

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Кинофестиваль, Кино, Венецианский кинофестиваль-2020.

Автор:

Телеграф
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