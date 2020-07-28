Венецианский кинофестиваль 2020: основная программа фестиваля

Организаторы кинофестиваля объявили программу Венецианского кинофестиваля 2020, который пройдет с 2 по 12 сентября.

В этом году в основной конкурс вошли такие ленты, как "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Любовники" Николь Гарсии, "Новый порядок" Мишеля Франко, "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, и другие авторские картины международных постановщиков.

Также в различных внеконкурсных программах представлены следующие фильмы: "Мейнстрим" Джии Копполы, новый фильм Лава Диаса Genus Pan, "Мандибулы" Квентина Дюпье, "Любовь за любовью" Энн Хуэй, "Спортивная жизнь" Абеля Феррары, "Сальвадор — башмачник снов" Луки Гуаданьино, "Hopper/Welles" Орсона Уэллса и др.

В основной конкурс вошли:

"Между смертью", режиссер Хилал Байдаров

"Сестры Малакузо", режиссер Эмма Данте

"Мир грядущий", режиссер Мона Фастволд Лерче

"Новый порядок", режиссер Мишель Франко

"Любовники", режиссер Николь Гарсия

"Ночь в Хайфе", режиссер Амос Гитай

"Дорогие товарищи", режиссер Андрей Кончаловский

"Жена шпиона", режиссер Киеси Куросава

"Солнечные дети", режиссер Маджид Маджиди

"Фрагменты женщины", режиссер Корнел Мундруцо

"Мисс Маркс", режиссер Сузанна Никкьярелли

"Наш отец", режиссер Клаудио Ноче

"Ночь", режиссер Джанфранко Рози

"Снега больше не будет", режиссер Малгожата Шумовска

"Ученик", режиссер Чайтанья Тамхане

"А завтра весь мир", режиссер Юлия фон Хайнц

"Куда ты идешь, Аида?", режиссер Ясмила Жбанич

"Земля кочевников", режиссер Хлоя Чжао

Как сообщалось ранее, фильм "Плохие дороги" Натальи Ворожбит вошел в конкурсную программу "Неделя критики" Венецианского фестиваля.