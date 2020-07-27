Венецианский кинофестиваль-2020: кто будет судить все конкурсные программы

Четыре жюри присудят официальные награды 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

Председателем жюри на 77-ом Венецианском кинофестивале станет всемирно известная австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Об этом сообщается на сайте выставки La Biennale di Venezia, где ежегодно проходит одно из главных событий в мире кино.

Ей в подмогу выбрали французскую актрису Людивин Санье, режиссеров Джоанну Хогг ("Сувенир"), Кристи Пую ("Смерть господина Лазареску"), Кристиан Петцольд ("Феникс") и Веронику Франц ("Сторожка"), а также итальянского писателя Никола Ладжойя.

Вторую по значимости секцию "Горизонты" судить будет Клэр Дени ("Высшее общество"). К ней присоединятся продюсер Кристин Вачон ("Кэрол"), испанский постановщик Оскар Алегрия, итальянская режиссер Франческа Коменчини и директор израильского Фонда кино Катриэль Шори.

Оценивать работы, сделанные в виртуальной реальности (программа Venice VR), будут гейм-дизайнер Хидео Кодзима и документалист Азиф Кападиа ("Эми"), под руководством прошлогоднего лауреата в этой секции Селин Трикар.

Как известно, организаторы решили не отменять кинофестиваль в этот году, несмотря на пандемию COVID-19. Он пройдет со 2 по 12 сентября этого года. Всю программу фестиваля мы узнаем уже завтра, 28 июля.