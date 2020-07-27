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Венецианский кинофестиваль-2020: кто будет судить все конкурсные программы

Венецианский кинофестиваль-2020: кто будет судить все конкурсные программы
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф
Четыре жюри присудят официальные награды 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

Председателем жюри на 77-ом Венецианском кинофестивале станет всемирно известная австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Об этом сообщается на сайте выставки La Biennale di Venezia, где ежегодно проходит одно из главных событий в мире кино.

Ей в подмогу выбрали  французскую актрису Людивин Санье, режиссеров Джоанну Хогг ("Сувенир"), Кристи Пую ("Смерть господина Лазареску"), Кристиан Петцольд ("Феникс") и Веронику Франц ("Сторожка"), а также итальянского писателя Никола Ладжойя.

Вторую по значимости секцию "Горизонты" судить будет Клэр Дени ("Высшее общество"). К ней присоединятся продюсер Кристин Вачон ("Кэрол"), испанский постановщик Оскар Алегрия, итальянская режиссер Франческа Коменчини и  директор израильского Фонда кино Катриэль Шори.

Ну и что, что не будет: оглашена программа Каннского кинофестиваля

Оценивать работы, сделанные в виртуальной реальности (программа Venice VR), будут гейм-дизайнер Хидео Кодзима и документалист Азиф Кападиа ("Эми"), под руководством прошлогоднего лауреата в этой секции Селин Трикар

Как известно, организаторы решили не отменять кинофестиваль в этот году, несмотря на пандемию COVID-19.  Он пройдет со 2 по 12 сентября этого года. Всю программу фестиваля мы узнаем уже завтра, 28 июля.

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Кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль, Кейт Бланшетт.

Автор:

Телеграф
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