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Ну и что, что не будет: оглашена программа Каннского кинофестиваля

Ну и что, что не будет: оглашена программа Каннского кинофестиваля
09:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Организаторы Каннского кинофестиваля распространили программу отмененного фестиваля.

Несмотря на то что Каннский кинофестиваль в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, организаторы объявили его программу.

Как сообщается на сайте киносмотра, фильмы, попавшие в программу, будут отмечены знаком "Выбор Каннского кинофестиваля" и попадут на осенние кинофестивали в Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто и др.

В этом году отборочный комитет получил на рассмотрение рекордных 2067 фильмов из 147 стран (в прошлом году - 1845 из 138 стран).

Из 56 фильмов, которые были отобраны для Канн, 15 являются дебютами. Также в программу вошли 16 фильмов, снятых женщинами. Кроме того, в этом году был отобран 21 французский фильм.

В программу, в частности, вошли фильмы "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Лето 85-го" Франсуа Озона, "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Аммонит" Френсиса Ли, эпизоды мини-сериала "Топорик" Стива МакКуина, "Хороший человек" Мари-Кастиль Менсьон-Шаар, мультфильм "Душа" Пита Доктера, анимация "Айя и ведьма" Горо Миядзаки.

Венецианский кинофестиваль решили не переносить из-за пандемии

С полной программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля..

Напомним, событие должно было состояться в период с 12 по 23 мая. Режиссер Спайк Ли возглавил жюри Каннского кинофестиваля. В то же время организаторы отметили, что мероприятие не будет переходить в онлайн-формат.

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Кинофестиваль, Кино, Программа, Каннский кинофестиваль.
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