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Венецианский кинофестиваль решили не переносить из-за пандемии

Венецианский кинофестиваль решили не переносить из-за пандемии
08:59 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:В прошлом месяце сообщалось, что решение о проведении кинофестиваля в Венеции ожидается в конце мая.

Международный Венецианский кинофестиваль 2020 будет проходить в соответствии с ранее запланированным графиком — с 2 по 12 сентября.

В понедельник, 25 мая, официальный представитель фестиваля подтвердил, что мероприятие будет проходить в Венеции, как и планировалось.

Накануне, в воскресенье, в СМИ появилась информация, что губернатор области Венето Лука Зайя дал зеленый свет этому событию.

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Ранее, в начале мая, художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера проводил консультации с широким кругом руководителей киноиндустрии.

"Мы знаем, что было бы просто невозможно спланировать фестиваль, не зная, готовы ли вы все использовать фестиваль, чтобы дать новый старт и показать, что кино живо, даже в эти трудные времена", — заявлял Барбера.

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Кинофестиваль, Кино, Венецианский кинофестиваль, Фестиваль кино.
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