Новости культуры:Кинотеатрам предлагается продолжить показы военной экшн-драмы "Черкассы", прокат которой был прерван из-за закрытия кинотеатров в связи с карантином.

Группа компаний FILM.UA вернет в кинотеатры шесть своих успешных лент, а также фильм "Черкассы", прокат которого прервал карантин.

Об этом сообщает сайт FILM.UA Group.

"Кинотеатры Украины будут восстанавливать свою деятельность, однако существует значительная нехватка контента - из-за пандемии коронавируса многие релизы перенесены на вторую половину 2020-го - 2021 год. Один из лидеров кинорынка Украины FILM.UA Group предлагает к повторному кинопрокату пакет своих наиболее успешных фильмов, а весь доход от проданных билетов будет оставаться кинотеатрам. Вместе с этим планируется возобновление показов военной драмы "Черкассы", прерванных карантином", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в "антикризисный пакет" входят такие полнометражные картины FILM.UA: "Сторожевая застава", "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", "Захар Беркут", "Цена правды", "Безумная свадьба" и "Безумная свадьба 2".

По условиям пакета кинотеатры смогут на безвозмездной основе демонстрировать любые ленты из предложенного перечня, самостоятельно определяя количество и период показов. При этом FILM.UA Distribution как правообладатель и дистрибьютор этих фильмов не претендует на свою долю от реализованных билетов.

"Антикризисный пакет" и возвращение в прокат фильма "Черкассы" самостоятельно реализует FILM.UA Disribution - компания, занимающаяся дистрибуцией контента производства FILM.UA Group и внешних кинопроизводителей.

"Мы в FILM.UA Group хорошо понимаем, в каких условиях оказалась индустрия кино и в частности - кинотеатры. Также мы знаем, что зрители с нетерпением ждут возможности прийти в кино - многие присоединились к акциям во время карантина и приобрели билеты "на потом" в любимые кинотеатры. Нашей акцией мы тоже поддерживаем работу кинотеатральных партнеров по всей Украине, а зрителей призываем возвращаться в кино на лучшие украинские фильмы", - рассказала руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Group Надежда Коротушка.

Начиная с 2014 года в национальный прокат было выпущено 11 фильмов производства и совместного производства FILM.UA Group, а также две ленты других производителей на правах содистрибутора. На 17 марта 2020 года общий бокс-офис этих лент составил 234 815 122,18 грн, их просмотрели 2 993 442 человек. Четыре фильма в национальном прокате собрали более 1 млн долларов.