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"13 причин почему": появился новый трейлер четвертого сезона (Видео)

"13 причин почему": появился новый трейлер четвертого сезона (Видео)
18:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Netflix представил зрителям новый, интригующий трейлер финального 4 сезона американского сериала "13 причин почему".

Пятого июня на канале Netflix начнется показ финального, четвертого сезона сериала "13 причин почему". В конце сезона учеников старшей школы Либерти ждет выпускной вечер. Но до этого им придется раскрыть какую-то страшную тайну, которая повлияет на судьбу каждого из них.

Именно это обещает выпущенный каналом трейлер.

Главным персонажем в новом сезоне опять станет Клей Дженсен в исполнении Дилана Миннетта.

Сюжет одноименного романа Джея Эшера, послуживший основой сценария, был полностью рассказан в первом сезоне. Начиная со второго, у зрителей нет другой возможности узнать, что задумали создатели сериала, кроме как посмотреть новые серии.

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В первом сезоне одноклассница Клея Ханна Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд) неожиданно для всех кончает жизнь самоубийством. Через несколько дней Клей обнаруживает коробку с записанными Ханной перед смертью кассетами. Там она называет 13 причин, почему она так поступила. Основой сюжета второго сезона являлся судебный процесс между семьей Ханны и школой. Третий сезон посвящен расследованию убийства одного из студентов - Брайса Уокера (Джастин Прентис).

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Сериал, Трейлер, Netflix, 4 сезон, 13 причин почему.
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