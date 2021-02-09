"Форсаж 9": в сети опубликовали новый трейлер американского боевика (видео)

В ночь с 7 на 8 февраля во Флориде прошла финальная игра Национальной футбольной лиги США (Супербоул), которая является одним из главных спортивных событий года, а также одной из лучших рекламных площадок мира. Именно на этом мероприятии был впервые показан новый трейлер американского боевика режиссера Джастина Лина "Форсаж 9", премьера которого неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

Девятая часть франшизы расскажет о противостоянии Доминика Торрето (Вин Дизель) со своим братом Джейкобом, которого сыграл американский рестлер и актер Джон Сина. Пока дата выхода "Форсажа" на широкий экран запланирована на 21 мая этого года.

В новой части соберется очень даже крутой актерский состав. Кроме Дизеля и Сины в девятой части фильма сыграли Мишель Родригес (которая проговорилась, что герои отправятся в космос), Тайриз Гибсон, Крис "Лудакрис" Бриджес, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Лукас Блэк, Bow Wow, Джейсон Тобин, Карди Би, Ана Савай, Майкл Рукер, Сон Кан (который неожиданно воскреснет). Также есть возможность того, что в новой части исполнят роли Галь Гадот и Бен Стиллер.

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Новый трейлер "Форсажа 9" на английском - видео:

Новый трейлер "Форсажа 9" на русском - видео:

Смотрите предыдущие трейлеры "Форсажа 9" - видео:

Ранее сообщалось, что десятую часть американского боевика "Форсаж" могут разделить на две части.