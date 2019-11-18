Почему "возвращение" Пола Уокера в "Форсаж 9" не понравилось фанатам

Новости культуры:Инсайдер сообщил, что поклонники отнеслись к этой новости с негодованием и презрением.

Согласно данным британского таблоида The Sun, в предстоящем фильме "Форсаж 9" персонаж погибшего Пола Уокера Брайан О’Коннор вернется во франшизу. Напомним, после гибели актера в автомобильной катастрофе шесть лет назад, его герой был выведен из сюжета в фильме "Форсаж 7". Однако сейчас поступила информация, что Брайан вновь появится на экране.

На своей странице в Twitter инсайдер Дэниэл Рихтман написал: "Только что получил обновленные сведения об актерском составе и вместе с тем узнал большую новость, которая наверняка вызовет много споров. Сам не знаю, как к этому относиться, но время покажет".

Позже Рихтман уточнил: "Прошло уже достаточно времени. Создатели фильма возвращают персонажа Пола Уокера в "Форсаж 9"".

Уокер погиб незадолго до того, как были закончены съемки "Форсажа 7", поэтому заключительные сцены с участием актера были отсняты при помощи компьютерной графики и его братьев, Коди и Калеба. Пока нет сведений, сколько экранного времени получит Брайан в "Форсаже 9", если он действительно вернется в новом фильме, но известно, что Джордана Брюстер - жена Брайана - вернется к роли Мии Торетто.

На возникшие слухи поклонники "Форсажа" отреагировали крайне неодобрительно. Многие из них считают потенциальное возвращение Брайана нелогичным и аморальным.

"Это полностью разрушит концовку "Форсажа 9" и станет бесчестным по отношению к самому Полу. Какой позор", - написал один из фанатов.

"Такое решение не просто излишне, оно абсолютно противно и постыдно", - отметил второй.

"Заключительные кадры "Форсажа 7" были исполнены волшебства, но возвращение Брайана все это испортит", - огорчился третий.

В концовке "Форсажа 7" герой Пола Уокера уехал в закат навстречу новой жизни, тогда как Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля назвал своего сына в честь Брайана.

Напомним, что недавно были завершены съемки "Форсажа 9".