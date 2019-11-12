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Вторник, 12.11.2019
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Официально: съемки "Форсажа 9" окончены (Фото)
Официально: съемки "Форсажа 9" окончены (Фото)

Официально: съемки "Форсажа 9" окончены (Фото)

Официально: съемки "Форсажа 9" окончены (Фото)
17:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Мировая премьера американского боевика состоится весной 2020 года.

На официальных страницах в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook одновременно появились публикации о том, что съемки девятой части культового американского боевика "Форсаж" официально завершены.

Новостью поделился голливудский режиссер фильма Джастин Лин.

"Съемки "Форсажа 9" официально окончены! Это самый амбициозный фильм из всех, что до сих пор вышли в рамках франшизы. Я буду вечно благодарен нашим съемочным группам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд), а также Лос-Анджелеса", - говорится в описании к постам.

 
 
 
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Repost from @JustinLin: It’s an official #F9 Wrap! This is by far the most ambitious film of the series and I am forever grateful to our amazing crew from London, Edinburgh, Tbilisi (Georgia), Phuket & Krabi (Thailand), and Los Angeles.

Публикация от Fast & Furious (@fastandfuriousmovie)

Сюжет предстоящей киноленты держится в строжайшем секрете, но уже сейчас известен список актерского состава, который задействован в "Форсаже 9".

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К своим ролям вернутся: Вин Дизель (Доминик Торетто), Джордана Брюстер (Миа Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Натали Эммануэль (Рамси), Лукас Блэк (Шон Босуэлл), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Шарлиз Терон (Сайфер), Хелен Миррен (Магдалина Шоу), Лудакрис (Тедж Паркер).

Также актерский состав пополнится такими актерами как Майкл Рукер, Джон Сина и Анна Савай.

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Все по теме:

Съемки, Форсаж, Вин Дизель, "Форсаж 9", Окончание съемок.
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