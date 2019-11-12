Официально: съемки "Форсажа 9" окончены (Фото)

Новости культуры:Мировая премьера американского боевика состоится весной 2020 года.

На официальных страницах в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook одновременно появились публикации о том, что съемки девятой части культового американского боевика "Форсаж" официально завершены.

Новостью поделился голливудский режиссер фильма Джастин Лин.

"Съемки "Форсажа 9" официально окончены! Это самый амбициозный фильм из всех, что до сих пор вышли в рамках франшизы. Я буду вечно благодарен нашим съемочным группам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд), а также Лос-Анджелеса", - говорится в описании к постам.

Сюжет предстоящей киноленты держится в строжайшем секрете, но уже сейчас известен список актерского состава, который задействован в "Форсаже 9".

К своим ролям вернутся: Вин Дизель (Доминик Торетто), Джордана Брюстер (Миа Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Натали Эммануэль (Рамси), Лукас Блэк (Шон Босуэлл), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Шарлиз Терон (Сайфер), Хелен Миррен (Магдалина Шоу), Лудакрис (Тедж Паркер).

Также актерский состав пополнится такими актерами как Майкл Рукер, Джон Сина и Анна Савай.