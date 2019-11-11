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Вин Дизель заинтриговал всех новым видео

Вин Дизель заинтриговал всех новым видео
12:59 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На протяжении съемочного процесса "Форсажа 9" Вин Дизель в своем Instagram регулярно делает посты о семье и отцовстве.

Стоит ли расценивать последние посты Дизеля как тайные знаки? Поклонники "Форсажа" с готовностью пускаются в догадки.

Возможно, в этом сокрыты намеки на сюжет предстоящего фильма — есть подозрения, что зрителей ждет сцена страшной аварии, в которой погиб отец Доминика и Мии Торетто.

В пользу такой догадки говорит и новый видеоролик Дизеля, записанный совместно с Мишель Родригес на гоночной трассе в Лос-Анджелесе, где сейчас проходят съемки. Обращаясь к своим подписчикам, актер сказал, что он и Родригес "рады вернуться домой", завершая работу над очередным фильмом. 

 
 
 
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Week 20! Fast9!!! Blessed, grateful and inspired... All love. #fast92020 #Fatherhood #Hopetomakeyouproud

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Вы же видите то место, где мы находимся. Да, вы определенно в курсе, что это за место, — сказал Дизель с многозначительной интонацией, показывая вид на автотрассу со зрительской трибуны.

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Напомним, в самом первом фильме франшизы Дом рассказал Брайану О’Коннору (Пол Уокер) о своей детской травме, когда ему довелось стать свидетелем смерти своего отца во время гонок. Если новый пост Дизеля действительно связан с этой сюжетной линией, то значит ли это, что Дому вновь разрешат участвовать в легальных гонках? Или же нам покажут случившееся с отцом Дома в виде флешбэка? Впрочем, не исключено, что Дизель и Родригес посетили гоночную трассу совсем по другому поводу.

Как бы то ни было, ответы на все вопросы российские зрители получат 21 мая следующего года, когда "Форсаж 9" выйдет в широкий прокат.

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Форсаж, Видео, Актер, Вин Дизель, Знаменитость.
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