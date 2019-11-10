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Эмбер Херд ставит под сомнение психическое здоровье Джонни Деппа

Эмбер Херд ставит под сомнение психическое здоровье Джонни Деппа
13:46 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Эмбер Херд требует, чтобы Джонни Депп прошел психиатрическую экспертизу.

После скандального развода Джонни Депп пытается восстановить свою репутацию и доброе имя.

В 2016 году Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы.

Актер долго избегал встреч с бывшей супругой, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету с Эмбер Херд актер потребовал 50 миллионов долларов.

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В середине октября Депп решил пойти навстречу и согласился с требованием ответчицы Эмбер предоставить суду данные о своем лечении от алкогольной и наркотической зависимости до 15 ноября. Именно с ней актриса связывает неадекватное поведение и насилие со стороны экс-супруга. Впрочем, этого Херд оказалось мало.

Теперь Эмбер просит суд заставить Джонни Деппа пройти психиатрическую экспертизу, чтобы поставить под сомнение его текущее психическое состояние.

Отношения Джонни с реальностью колеблются в зависимости от его взаимодействия с алкоголем и наркотиками. Как паранойя Джонни, его заблуждения и агрессия увеличились в течение наших отношений, так и моя осведомленность о его продолжающемся злоупотреблении наркотиками продолжает расти, говорится в судебном документе, полученном Blast.

Новое требование актрисы адвокаты Джонни Деппа считают вторжением в частную жизнь. Поясняя это тем, что нынешнее психическое состояние актера имеет мало отношения к тому, что могло или не могло произойти несколько лет назад между парой.

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Это дело о клевете, в котором мистер Депп не утверждает, что не страдает каким-либо психическим расстройством.

Таким образом, психическое состояние господина Деппа не является "спорным", и, соответственно, проводить экспертизу нет никаких оснований, говорят адвокаты Деппа.

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Джонни Депп, Знаменитости, Звезды, Эмбер Херд.
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