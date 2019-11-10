Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)

Актриса не стесняется своей естественной красоты.
Дженнифер Энистон недавно завела Instagram и не перестает радовать фолловеров своими кадрами.
На этот раз актриса опубликовала селфи, на котором она запечатлена в машине. На кадре она позирует без макияжа.
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Честное селфи актрисы фолловеры встретили с восторгом. "Королева", — написала Селена Гомес. "Без макияжа выглядите очень миленькой"; "Очень красивые глаза"; "Такая миленькая без косметики"; "Мне бы так выглядеть по утрам", — пишут люди в комментариях.
А ты бы решилась последовать примеру Дженнифер и поделиться фотографией без косметики?