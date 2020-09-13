В космосе еще не были: Мишель Родригес проговорилась о новом маршруте в "Форсаже 9"

Американская актриса подтвердила, что в фильме "Форсаж 9" главные герои отправятся в космос.

Мишель Родригес, играющая во франшизе "Форсаж" Летти Ортиз Торетто с 2001 года, проболталась в интервью, что какая-то часть девятого фильма действительно произойдет в космосе.

"Не может быть. Как вы узнали об этом? Вот, что происходит, когда фильм не выходит и не забывается. Никто не должен был знать...", - взболтнула исполнительница одной из главных ролей.

Также Родригес добавила, что ее героиня останется на Земле, а в космос отправится кто-то другой. Подозреваем, что этим персонажем окажется Вин Дизель.

Напомним, из-за пандемии коронавируса выход одного из наиболее ожидаемых фильмов 2020 года "Форсаж 9" перенесли на апрель 2021 года.

Также есть информация о том, что картину могут "растянут" на две части.